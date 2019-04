Volley: il Cus Siena resta in Serie B2

Salvezza conquistata con due giornate d'anticipo

SIENA. Con la netta vittoria per 3-0 sul Dream Volley Group Pisa, il Cus Convergenze Siena conquista la salvezza con due giornate di anticipo. Dopo 24 giornate, la classifica della serie B2 girone F vede infatti le cussine in 9^ posizione con 33 punti, ormai irraggiungibili per le dirette rivali, dato che neanche un arrivo a pari punti può compromettere la permanenza in serie B2 in virtù di un numero maggiore di vittorie in stagione.

Quella che si è disputata sabato 13 aprile al PalaCorsoni è stata senza dubbio la gara più bella per capitan Mazzini L. e compagne che, con una prestazione di autorità, hanno dominato la partita sin dalle prime battute, aggiudicandosi la gara con i parziali di 25-20, 25-12, 25-20, mantenendo sempre a distanza le avversarie e non facendole mai entrare in partita. Un risultato alla vigilia per nulla scontato, viste le ambizioni della squadra ospite di rimanere agganciata al treno playoff.

“Una delle partite meglio gestite di tutta la stagione”, queste le parole a fine partita di Coach Falchi, il quale ha voluto inoltre sottolineare la precisa e aggressiva prestazione delle sue giocatrici, condotta con grande lucidità soprattutto in battuta, sempre di buon livello, e anche nella fase muro-difesa.

Una stagione partita con l’obiettivo della salvezza e condotta, tutto sommato, in maniera equilibrata e con un buon livello di gioco, nonostante una squadra giovanissima, con un’età media di 21 anni e con la promozione in prima squadra di ben 5 under 16 (M. Gigliotti, M. Rossi, S. Secciani, G. Miserendino, C. Lalli).

Il girone si è dimostrato competitivo, come evidenziato anche dal fatto che è ancora apertissima sia la lotta al titolo, con cinque squadre in solo quattro punti, che per la salvezza con tre squadre a giocarsi l’ultimo posto utile per la permanenza in B2.

Una salvezza dunque conquistata meritatamente sul campo grazie alla fatica e al sudore di ogni allenamento.

Le cussine hanno disputato un grande campionato soprattutto tra le mura di casa con 10 vittorie su 12 partite sin qui disputate, trovando vittorie importanti anche con le prime della classe, come il 3-0 contro Il Bisonte Firenze ottenuto alla 10^ giornata. Solo due invece le vittorie conquistate lontano dal PalaCorsoni, conseguenza forse del fatto che la squadra è ancora giovane e deve trovare migliore consapevolezza nelle proprie qualità.

La società e tutto lo staff tecnico composto dall’allenatore Falchi Matteo, dal 2° allenatore Calosi Alessandro, dal preparatore atletico Castagnini Matteo, dal fisioterapista Alfano Biagio Helias, dallo scout man Capannoli Giacomo e dal team manager Eusepi Danilo, hanno sposato il progetto di adottare la linea giovane puntando molto sul settore giovanile e sulla forza di un gruppo di lavoro che si è sempre messo a disposizione e che è stato vicino alla squadra per farla crescere. La squadra, da parte sua, ha saputo ripagare la fiducia ricevuta, dimostrando di valere la serie.

Ora, dopo la pausa pasquale, gli ultimi due impegni: in trasferta a Figline contro la Valdarninsieme e in casa sabato 4 maggio contro l’attuale capolista Fucecchio per salutare i propri tifosi nell’ultima partita della stagione.