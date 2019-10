Volley: Giacomo Muzzi confermato speaker del Siena

SIENA. Il 36enne senese Giacomo Muzzi sarà anche per la prossima stagione lo speaker della Siena. Imprenditore, artista, anche ottimo cantante, per Muzzi sarà la sesta annata sportiva insieme alla società biancoblu, dato che fa parte di questa famiglia sin dagli anni nei quali il sodalizio era impegnato in Serie B e disputava le sue gare interne a Chiusi.

“Per me è un grande onore essere ancora lo speaker della Siena – commenta Muzzi – e non posso che ringraziare per la stima e per l’opportunità il presidente Giammarco Bisogno, il vicepresidente Guglielmo Ascheri e tutta la società senese. Peccato per la retrocessione dello scorso anno, ma ricomincio questa nuova annata carico e con tanta positività, nella speranza che la squadra possa raggiungere buonissimi risultati. Sono voglioso di poter dare il mio apporto nelle partite interne al PalaEstra cercando di coinvolgere gli spettatori che sono convinto saranno assai numerosi pure in questo campionato”.

“Mi ha colpito molto – prosegue Giacomo Muzzi – l’amalgama che sembra esserci in questo gruppo di giocatori, sicuramente anche grazie al lavoro effettuato da coach Gianluca Graziosi. Vedo unione e determinazione nei ragazzi e questi sono elementi importanti per riuscire a centrare buoni risultati. In Serie A2 credo che sia molto importante avere giocatori che abbiano fame di vittorie, e mi sembra che questa caratteristica sia assolutamente presente nel roster senese”.

“Lo scorso anno – dice ancora lo speaker del team biancoblu – nonostante la retrocessione si è visto un bellissimo clima al PalaEstra. Il movimento è sempre più in crescita a Siena e in tutto il suo territorio, tante donne e tanti uomini si sono affezionati a questa realtà che grazie al grande lavoro del presidente Bisogno, del vicepresidente Ascheri e di tutto lo staff è entrata nel cuore di moltissimi senesi”.

“Se l’anno scorso ho dato il massimo nel mio ruolo – conclude Giacomo Muzzi – quest’anno riuscirò a trovare ancora qualcosa in più per supportare la squadra e per coinvolgere gli spettatori. Dopo tanti anni mi sento assolutamente parte della famiglia”.