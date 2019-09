Volley: due nuovi test match per Siena

I biancoblu saranno impegnati il 25 settembre a Perugia ed il 27 al PalaEstra contro Grottazzolina

SIENA. Sarà una settimana con due test match quella che Siena si appresta a vivere. Due appuntamenti che saranno utilissimi per proseguire la preparazione e per avere delle risposte relative al lavoro effettuato quotidianamente dal team biancoblu in palestra.

La preparazione sta andando avanti e fino ad ora le risposte sono sicuramente positive. I due test match disputati fino a questo momento hanno fatto sorridere il pubblico senese. Molto bene sta andando la squadra senese in fase offensiva e molto concreta risulta anche in fase di ricezione e di difesa.

Nella prossima settimana Siena andrà a giocare in trasferta nel palazzetto dello sport dei vicecampioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia. L’appuntamento è in programma mercoledì 25 settembre alle ore 17 al PalaBarton umbro.

Due giorni dopo (venerdì 27 settembre) è in calendario un altro test match, con la squadra biancoblu che tornerà a giocare al PalaEstra. In questo caso Siena ospiterà Grottazzolina, il via alla partita sarà dato alle ore 18.