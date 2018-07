Volley: Delvecchio è il nuovo coordinatore del settore giovanile

Allenerà anche la squadra di Serie C

SIENA. Nel gruppo biancoblu arriva coach Michele Delvecchio, che avrà l’incarico di coordinatore del settore giovanile ed allenerà la formazione di Serie C. Delvecchio è nato a Barletta 30 anni fa, l’8 aprile 1988. Lo scorso anno era responsabile tecnico, allenatore e preparatore atletico del settore giovanile nonché primo allenatore della formazione di Serie C della Pallavolo Massa. L’anno precedente aveva gli stessi incarichi nel settore giovanile del team toscano ed era secondo allenatore della formazione che dalla Serie B ha centrato la promozione in Serie A2. In precedenza Delvecchio ha lavorato anche nelle società Libertas Pallavolo Orvieto, Asd Conero Planet Ancona, Società Pallavolo Loreto ed in quest’ultima realtà ha lavorato anche con il volley femminile.

Delvecchio rappresenta un importante tassello che va a potenziare e a rinforzare il settore giovanile biancoblu. “Sono molto contento ed onorato di poter entrare a lavorare nella Emma Villas – commenta il coach –. Nella scorsa stagione sono venuto a vedere partite e allenamenti e quando sono stato chiamato per poter venire a lavorarvi ho subito detto di sì. Vista da fuori risalta immediatamente l’organizzazione e la voglia di far bene di questa società, c’è competenza e i dirigenti trasmettono entusiasmo. Esserci all’interno dà naturalmente grandi stimoli. L’obiettivo che mi pongo è sicuramente quello di fare il meglio possibile, quindi crescere e far crescere i ragazzi del settore giovanile. A mio avviso il movimento giovanile è fondamentale per qualunque realtà, ancor di più per una società di alto livello come l’Emma Villas. Io la vedo come un dare-avere. I ragazzi traggono ispirazione dai loro idoli, in squadre come quelle di Superlega li hanno vicini, possono vederli ed imparare tante cose da loro. E in più la domenica possono venire al palazzetto ad assistere alle partite e a tifare per la prima squadra dando ancora più entusiasmo”.

“Michele Delvecchio è una persona molto equilibrata, attenta e assolutamente precisa nel suo lavoro – commenta Luigi Banella, responsabile del settore giovanile –. Si tratta di un vero e proprio stanakovista e sono certo che potrà dare tanto alla nostra società. Ritengo che sia il professionista giusto per fare questo lavoro e per ottenere buoni risultati. La scelta è stata effettuata e condivisa con Raimondo Della Volpe, che resterà ovviamente con noi all’interno della società e metterà a disposizione la sua indubbia esperienza. Michele Delvecchio allenerà la squadra di Serie C e seguirà anche un altro gruppo giovanile, potrà inoltre contribuire al progetto scuola insieme a Claudio Doretti”.