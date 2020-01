Volley: contro Brescia Gitto vuole il riscatto di Siena

All'andata i lombardi vinsero in casa per 3-1

SIENA. “La nostra classifica al momento è piacevole, tuttavia dobbiamo restare completamente concentrati sui prossimi appuntamenti che per noi saranno molto rilevanti”, dichiara Carmelo Gitto, centrale del Siena, sempre molto positivo in ogni gara della squadra biancoblu. “Ci stiamo divertendo, pensando solamente a quel che dobbiamo fare gara dopo gara. Siamo contenti del nostro rendimento, speriamo di continuare così. Dobbiamo lavorare tanto e farci trovare pronti quando arriveranno momenti complicati nel corso della stagione. In questo nostro gruppo ci sono giocatori che sono molto umili e dei grandi lavoratori, questo non è un fatto scontato. Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno contro la Peimar Calci siamo rimasti sempre tranquilli, in campo ho visto molta serenità nella squadra”.

Ora la squadra attende l’arrivo di Brescia, squadra che è al momento sesta in classifica con 21 punti e con 6 vittorie e 6 sconfitte fino ad ora. All’andata, giocata lo scorso 27 ottobre al centro sportivo San Filippo, i lombardi si imposero contro Siena con il risultato di 3-1. La partita verrà disputata domenica 12 gennaio alle ore 18 al PalaEstra.

“All’andata siamo rimasti scottati in quella partita – commenta Gitto –, quella sfida è stata la nostra nota dolente della prima parte della nostra stagione. Adesso abbiamo qualche sicurezza in più nel nostro gioco rispetto ad allora, arriviamo anche da una buona prestazione contro Calci ma non si deve mai abbassare il livello di attenzione. E’ un match molto importante, in un periodo nel quale avremo tanti difficili impegni uno dopo l’altro”.