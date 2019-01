Volley: appello del presidente Bisogno ai tifosi

"Non ci sono più scuse, siamo ai limiti del baratro"

SIENA. Siena prosegue la preparazione in vista della gara di domenica 20 gennaio a partire dalle ore 18 al PalaEstra contro la Sir Safety Conad Perugia. Gli umbri sono i campioni d’Italia in carica e attualmente sono in seconda posizione.

Ma Siena deve provare a fare la sua partita e cercare di fare risultato e conquistare punti anche contro Leon, Atanasijevic e compagni per tentare di uscire da una situazione che si è fatta complicatissima. Siena è penultima in classifica con 11 punti all’attivo ed è distante quattro lunghezze da Sora che in questo momento è terzultima.

Il presidente Giammarco Bisogno lancia un appello alla città chiedendo il massimo sostegno e una straordinaria partecipazione in un momento che è sicuramente difficile e chiede, al tempo stesso, il massimo impegno e un’assunzione di responsabilità da parte della squadra e dello staff tecnico senese.

“Nonostante la grande partecipazione che c’è stata da parte del pubblico nelle gare giocate in questo campionato e anche per l’ultima sfida interna che abbiamo disputato al PalaEstra contro Latina, la situazione adesso è palesemente complessa e complicata. Abbiamo ancora bisogno di una straordinaria partecipazione e del sostegno dei nostri tifosi perché domenica al PalaEstra andremo ad affrontare una delle squadre più forti del mondo e una società tra le migliori così come la sua numerosissima tifoseria. Per noi ogni partita può diventare determinante per la salvezza, come fondamentale era la gara che abbiamo appena giocato contro Latina”.

Poi continua il Presidente Bisogno: “Ora c’è pressione su di me, sullo staff e sui giocatori perché siamo ad un passo dalla disfatta e dalla retrocessione. Chiedo il sostegno della città e la massima responsabilità della squadra. Non ci sono più scuse, siamo ai limiti del baratro. La squadra deve prendere atto che anche contro Perugia deve cercare di fare punti, con il massimo rispetto per una squadra straordinaria come la Sir Safety Conad. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento e cercare di fare punti e di fare risultati con tutti, anche con Perugia, con la Lube, con Modena se vogliamo provare a salvarci. Tutti devono capire che non ci sono più scuse”.

La prevendita per assistere alla prossima sfida che la Emma Villas disputerà in casa domenica 20 gennaio a partire dalle ore 18 contro i campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia è già attiva online nel circuito CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra aprirà dal mercoledì al sabato dalle ore 17 alle ore 20 e domenica, giorno del match, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.