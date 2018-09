Under 16 di Chiusi terza classificata al Memorial Stacchini

La Emma Villas Cus Siena di Serie C si aggiudica il primo test match affrontato contro Certaldo

SIENA. Proseguono gli allenamenti della Emma Villas Cus Siena, la formazione biancoblu che militerà nel prossimo campionato di Serie C allenata da coach Michele Delvecchio. “I ragazzi – sottolinea Luigi Banella, responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley – partecipano anche agli allenamenti della prima squadra e vengono convocati anche per i primi test match del team di Superlega. Questo è un fatto molto positivo e per questi giovani è un’occasione di crescita”.

Lunedì la formazione di coach Delvecchio ha disputato il suo primo test match. “E’ stata una prova positiva – commenta Banella –, si è vista in campo una buona pallavolo. Coach Delvecchio ha anche ruotato gli uomini e possiamo dire di essere soddisfatti di quanto abbiamo visto”. La Emma Villas Cus Siena ha giocato quattro set contro Certaldo, compagine appena promossa in Serie C dopo avere vinto nella passata stagione il campionato di Serie D. Nell’occasione tutti e quattro i set sono stati vinti dalla Emma Villas Cus Siena.

Domenica la squadra senese parteciperà invece ad un quadrangolare a Grosseto dove affronterà la squadra di casa grossetana, Cecina e Arezzo. Il campionato di Serie C prenderà il via il 13 ottobre.

La squadra Under 16 di Chiusi ha invece disputato la quarantaquattresima edizione delMemorial Stacchini che si è svolta a San Miniato. Assolutamente di prestigio le partecipanti: tra queste Modena, Santa Croce, Emma Villas, Prato, Livorno, Grosseto. La Emma Villas ha chiuso il torneo al terzo posto su nove squadre partecipanti. “Abbiamo ben figurato – dichiara il responsabile del settore giovanile biancoblu –, i ragazzi hanno fornito buone prestazioni dopo appena una settimana e mezzo di allenamenti. Siamo contenti del risultato arrivato dal campo”.

In programma nei prossimi giorni le prime selezioni del Comitato territoriale Siena-Arezzo nel corso delle quali verranno scelti i ragazzi che parteciperanno alle sfide della rappresentativa senese-aretina nel Trofeo delle province. Le prime selezioni saranno svolte ad Arezzo e riguarderanno ragazzi nati nel 2004 e nel 2005.

Intanto per tutta la settimana sono proseguiti gli “open days” al PalaChigi dove ragazzi hanno potuto giocare a pallavolo e mettersi alla prova insieme ai coach Michele Delvecchio, Nicola Governi e Andrea Natale. Domani l’appuntamento sarà dalle ore 15 alle ore 16,30 per i nati nel 2005, 2006 e 2007.

La Emma Villas Siena sarà presente con una propria delegazione anche all’evento“Sport, competizione & cuore” che si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 16 in Piazza San Francesco. Nell’occasione sarà possibile mettersi alla prova giocando a pallavolo e contemporaneamente farsi monitorare con apparecchiature cardiologiche per registrare i valori del cuore quando viene messo sotto sforzo. L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Bright. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” e nelle iniziative di ricerca volte alla sensibilizzazione verso la prevenzione degli eventi aritmici negli sportivi. Questo evento è organizzato da Università di Siena, dipartimento di Cardiologia Universitaria, Siena Center for Sports Cardiology e società sportiva Emma VIllas Volley. In questa occasione sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione della Emma Villas Siena.

Nella foto: la squadra Under 16 di Chiusi della Emma Villas Volley stagione 2018-2019