Tennis: proseguono i lavori alla nuova struttura di Vico Alto

SIENA. Procede regolarmente la realizzazione a Vico Alto della nuova moderna struttura coperta con 3 campi da tennis e tribune, accessoriata di strumenti all’avanguardia in termini di ecologia e risparmio energetico.

I lavori, che termineranno in autunno, stanno procedendo secondo cronoprogramma per la realizzazione di un impianto che ha già suscitato l’interesse di istituzioni e della comunità in generale. La stuttura multifunzione in costruzione consiste in 3 campi dotati di tribune e copertura fissa (sempre apribile su tutti i lati per garantire areazione estiva) con superficie ITF3 morbida antishock; sarà prevalentemente utilizzata dai soci del circolo ma anche aperta alla comunità con la scuola tennis e le competizioni federali.

Il Ct Siena realizza questo impegno grazie a due istituzioni fondamentali, il Comune e Banca CRAS, che da sempre sostegnono gli ambiziosi progetti di Vico Alto. Il Comune è stato interlocutore privilegiato durante tutto il percorso, iniziato nel 2007 ma che ha avuto conclusione nel 2019 grazie all’importante sostegno della giunta comunale e degli uffici, concluso con gli ultimi atti del maggio scorso. Banca CRAS, da sempre sponsor di Vico Alto, ha erogato il mutuo grazie al quale sarà finanziato l’investimento che sarà realizzato

come sempre grazie all’impegno dei soci; una costante dal 1926.

Il Circolo Tennis Siena prosegue così la sua crescita, oltre che sportiva anche sociale, nonchè il perseguimento continuo di nuovi obiettivi; una politica che ha consentito al Circolo, nato nel 1926, grazie al barone Alessandro Sergardi Biringucci (primo presidente del Lawn Tennis Club Siena) e a Giuditta Grottanelli de’ Santi, proprietaria

della Pensione Palazzo Ravizza, sede fino al 1962, di ritrovarsi dopo oltre 90 anni con 5 campi all’aperto in terra rossa, i 3 nuovi campi coperti nell’area valle con tribune e superficie sintetica, una palestra, una piscina, una palazzina sociale restaurata nel gennaio 2017.

Il Circolo Tennis Siena – cui la Giunta Nazionale del CONI ha conferito la Stella d’Oro al Merito Sportivo, massimo riconoscimento che viene concesso alla bandiera di enti sportivi che, con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica, abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese – è anche l’unica società fondata a Siena che compete nella massima serie di un campionato sportivo nazionale.