Tennis: in gara le squadre di D1

SIENA. Le gare del weekend hanno riguardato solamente le due squadre di serie D1.

Vittoria per la squadra femminile del C.T.Siena, che ha portato a casa un bel 2-1 a Bibbiena.

Sul terreno velocissimo del campo indoor utilizzato causa condizioni climatiche avverse, Martina Caciotti ha fatto valere la classe e l’esperienza per avere ragione della 2.6 Ceccarelli, mentre Costanza Federici ha vinto facilmente il primo set per poi cedere i due successivi contro la 4.1 Nassini.

Il doppio decisivo è stato vinto facilmente dalla coppia Caciotti-Tanganelli su Ceccarelli e la 3.2 Paperini.

Sospesa sullo 0-2, per il forte temporale abbattutosi su Vico Alto, la classicissima maschile degli ultimi tre anni, protagonisti gli atleti locali e quelli dello S.C.Valdelsa.

Nei primi due singolari sono scesi in campo il numero 1 Massimo Ardinghi opposto al 2.6 Angiolini: due set combattuti hanno sancito la vittoria per il giovane colligiano.

In contemporanea il C.T.Siena, che accusava varie assenze per infortunio, era costretta a schierare il capitano Stefano Caroni, opposto al 2.8 Viciani.

Sorprendente la risposta del maestro genovese che, con un gioco ormai desueto fatto di variazioni plurime, mandava in confusione il giovane avversario.

Dopo un primo set vinto dal giocatore di casa e un vantaggio di 3-1 nel secondo, Viciani rimontava fino a 3 pari e approfittava di uno stiramento al polpaccio del veterano ligure, costretto al ritiro immediato.

Negli altri due singolari, sospensione dopo il primo set vinto da entrambi i senesi: Alessi era avanti sul 2.7 Dami, come Prosperi sull’altro 2.7 Poggianti.

L’incontro verrà ripreso quindi domenica 26 maggio.