Per Giulia terzo titolo italiano over 55, per Maria settimo sigillo internazionale in doppio

foto 1

SIENA. Dopo la medaglia di legno ai campionati mondiali di Miami arriva subito il riscatto per Giulia Collodel che coglie il terzo titolo italiano a squadre over 55. La fortissima compagine del T.C. Prato, della quale facevano parte anche Francesca Ciardi e Giovanna Tortorella, ha superato nella terza giornata di gare il Tennis Roma, dopo aver vinto contro Tortoreto e Canottieri Milano nelle prime due giornate, cucendosi di nuovo sul petto lo scudetto di categoria. Grande soddisfazione per il capitano Banci che ha voluto sottolineare l’importante contributo di tutte le giocatrici in questo difficile campionato ospitato ancora una volta in Sicilia a Solarino. Giulia aggiunge quindi un altro titolo al lunghissimo palmarès nel quale figurano tra l’altro un titolo assoluto di doppio, tre partecipazione alle Universiadi, il titolo della serie cadetta.

Praticamente nella stessa settimana Maria Masini, come si suo dire figlia d’arte, conquistava in coppia con la croata Mariana Drazic il $ 15.000 di Sassuolo, settimo sigillo internazionale di doppio. Una semifinale al cardipalma per le nostre che superavano l’italiana Verena Meliss e la tedesca Nora Niedmers solo al tie break decisivo con il punteggio di 10-3. Più facile invece la finale contro la coppia formata dalla serba Mihaela Djakovic e l’italiana Beatrice Torelli sconfitte in due set per 6-4 6-2.

Foto 1: Da sinistra Francesca Ciardi, il capitano Fabrizio Banci, Giulia Collodel e Giovanna Tortorella

Foto 2: Terza e quarta da sinistra Maria Masini e Mariana Drazic