Tennis: da giugno i campi estivi a Vico Alto

SIENA. Il Circolo Tennis Siena organizza come ogni anno i campi sportivi estivi.

I corsi della Scuola Tennis federale che si svolgono a Vico Alto in estate sono il naturale sbocco complementare alla istituzionale e tradizionale Scuola Tennis invernale. Si svolgono durante il periodo delle vacanze scolastiche impegnando i giovani atleti per tutta la giornata, non solo con gli allenamenti di tennis (attività comunque prevalente), ma anche con altre attività ludiche, quali nuoto e preparazione fisica, nonchè con momenti di relax. I corsi, sono aperti ai giovani di tutte le età e di ogni livello di gioco.

Fondalmentalmente rivolti all’avviamento propredeutico all’attività invernale, sono una forma di allenamento anche per gli sportivi impegnati in altri sport durante l’inverno e prevedono la possibilità di personalizzare il programma per i tennisti agonisti. Hanno la durata di 15 giorni ma, previo accordo con lo staff tecnico, possono essere frequentati anche per una sola settimana. Il calendario è il seguente:

CALENDARIO SCUOLA CAMPI SPORTIVI ESTIVI – ANNO 2019