Tennis A2: Sinalunga “mette il cappotto” all’Ambrosiano

Luca Vanni e compagni non lasciano nemmeno un punto ai lombardi, nonostante l’equilibrio in campo

SINALUNGA. Non poteva esserci modo migliore per battezzare l’esordio casalingo e dissipare ogni dubbio e amarezza rimanenti dalla rimonta subita a Casale Monferrato: il Tennis Club Sinalunga corona nel migliore dei modi la prima casalinga nel suo cammino in Serie A2 maschile con un netto cappotto (6-0) ai danni del Tc Ambrosiano.

Il punteggio finale non rende merito alla buona prestazione dei lombardi, che si portano al terzo set in tre incontri su sei, ma dipinge perfettamente la sete di vittoria di Luca Vanni e compagni. Mentre il numero 1 di Foiano della Chiana faceva grandinare ace e servizi vincenti a ripetizione per l’entusiasmo del folto pubblico accorso sulle tribune, tutti gli altri singolaristi hanno saputo superare brillantemente differenti difficoltà. Il brasiliano Bruno Sant’Anna ha assistito ad una partenza a mille di Giuseppe La Vela, ha tenuto a bada con intelligenza le sfuriate avversarie e, una volta vinto il primo set al tie-break, ha di fatto chiuso la pratica. Ancora più scioccante l’avvio di Marcello Serafini: nella prima parte dell’incontro il match era tutto a favore di Manuel Massimino, ma con una veemente rimonta il giovane sinalunghese ha piazzato un duplice 6-1. Molto più equilibrata invece, dall’inizio alla fine, la sfida tra Matteo Gigante e Filippo Speziali: anche in questo caso tuttavia è il giocatore di casa a emergere nel momento più importante, imponendosi con il punteggio di 63 46 62.

A risultato ormai acquisito e con Luca Vanni a riposo, il Tc Sinalunga si è concesso il lusso di aggiudicarsi anche i doppi grazie alle accoppiate Gigante/Sant’Anna e Licciardi/Serafini, cancellando così il brutto ricordo dei due doppi persi all’esordio di Casale Monferrato. Il prossimo impegno è previsto domenica 27 ottobre a Parma contro il Tc Castellazzo.

TC SINALUNGA – TC AMBROSIANO 6-0

Sant’Anna B. (S) b. La Vela G. (A) 76 61

Gigante M. (S) b. Speziali F. (A) 63 46 62

Vanni L. (S) b. Arnaboldi F. (A) 64 62

Serafini M (S) b. Massimino M. (A) 16 61 61

Gigante/Sant’Anna (S) b. La Vela/Speziali (A) 62 67 10-3

Licciardi/Serafini (S) b. Arnaboldi/Massimino (A) 64 61