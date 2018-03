Tennis: 2a giornata dei gironi di serie D3 maschile

In campo anche i giovani delle Under 14 e 16

SIENA. La formazione “A”, impegnata a Montepulciano contro il C.T. La Fantina “B”, si è aggiudicata anche questo match per 3-1.

Alla sconfitta di Andreadis, 64 64 da Bellini, si sono contrapposte le vittorie di Alaimo (61 al terzo a Gattavecchi) e Perinti (63 61 a Pellegrini).

Il doppio è stato appannaggio della coppia senese Giorgi-Fabrizi, impostasi 63 61.

La squadra B di Vico Alto (nella foto i cinque protagonisti di giornata Capannini, Pastorelli, Morbidi, Tommaso Fusi e il capitano Marco Fusi) impegnata nella dura trasferta di Piancastagnaio, ha terminato sconfitta 4-0 ma disputando incontri volitivi nonostante il pronostico chiuso.

Ha iniziato Andrea Capannini che, nonostante la classifica di 4.5, ha giocato alla pari contro il 3.5 locale soccombendo in due set tirati.

Poco da fare anche per Morbidi, a sua volta sconfitto dopo una buona performance contro un altro 3.5. Primo set molto combattuto, e avversario che successivamente ha preso il largo concludendo in controllo.

Nel singolare dei numeri 1, il 3.2 Panini ha avuto la meglio in due set sul 3.5 Marco Fusi.

Il doppio ha visto la vittoria del duo pianese, in due set su Pastorelli-T.Fusi.

Esordio sfortunato per le ragazze della serie D3 del C.T.Siena, sconfitte per un soffio nella trasferta di Staggia.

La senese Chiara Mattaliano ha vinto facilmente contro la pari classifica Chiara Cencetti, mentre la sorella Alessia Cencetti ha regolato sempre in due parziali Giulia Rovetini.

Il doppio, disputato dalle sorelle staggesi contro Mattaliano-Valacchi, ha registrato la rocambolesca vittoria delle prime per 17-15 al match tie-break, per il 2-1 finale.

Le giovanili

Dopo l’inizio delle nostre rappresentative under 12 dello scorso weekend, sabato scorso è stata la volta delle squadre under 14 e 16.

La nostra squadra di punta, la compagine “A” dell’under 16 maschile, era impegnata a Vico Alto contro gli omologhi del T.C. Poggibonsi.

Ottime prestazioni di Alberto Morbidi, vittorioso 61 64 sul 4.3 Galigani, e Tommaso Fusi che​ metteva a segno un bel positivo contro il 4.3 Cipriani: 61 62 il finale.

A risultato acquisito, il duo locale Capannini-Fusi cedeva per 11-9 al match tie-break fissando il risultato sul 2-1.

Benissimo anche i nostri maschi Under 14 (nella foto da sinistra a destra Lorenzo Betti Daniele Bernardoni e Matteo Maione), vittoriosi 3-0 sul T.C.Castiglionese. Facili le affermazioni di Bernardoni e Betti, entrambe per 61 60, mentre il doppio Betti-Maione ha messo il punto esclamativo con un bel 60 62.

Nulla da fare per le nostre under 14, sconfitte 3-0 in trasferta sui campi del C.T.Giotto Arezzo.

Le forti aretine, che potevano avvalersi dell’apporto di una ragazza classificata 3.4, hanno prevalso facilmente nel singolare delle numero 1, con Letizia Sisinni sconfitta in due set dalla sopracitata 3a categoria Bacciarini; molto brava Matilde Masini protagonista di una grande difesa, lei non classificata, contro la 4.3 Ducci: 64 al terzo il punteggio.

Doppio appannaggio delle locali su Sisinni-de Kruif.

Turno di riposo immediato per la squadra “B” dell’under 16 maschile, che pertanto esordirà sabato prossimo.