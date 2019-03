Stage di Karate Goshindo con il maestro Hiroshi Shirai

SIENA. Domenica 24 marzo 2019 si è svolto nella nostra provincia, presso la Palestra di Castelnuovo Berardenga, un evento di eccezionale rilevanza per tutti gli estimatori e studiosi di karate tradizionale: lo Stage regionale ,organizzato dall’Hiroshi Shirai Goshindo in collaborazione con l’Asd Shinan Karate Kai , diretto personalmente dal grande Maestro giapponese Hiroshi Shirai, cintura nera 10° Dan, carismatica e storica figura del karate mondiale, facente parte del gruppo dei sette grandi maestri giapponesi inviati appositamente agli inizi degli anni sessanta a diffondere il karate nel mondo.

Alla manifestazione è intervenuto in rappresentanza del CONI provinciale Remo Maggi, fiduciario Coni area Chianti e Crete Senesi portando i saluti al maestro e ringraziandolo per la sua presenza nel territorio, anche a nome dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo.

I numerosi atleti presenti, arrivati da tutta la Toscana, Lombardia, Emilia, Umbria, Lazio, Veneto e Sicilia, si sono impegnati per oltre due ore in una esemplare lezione, dedicata alle applicazioni di due particolari Kata (modelli codificati di tecniche di combattimento), creati dal maestro per portare al massimo la variabilità tecnica e la frequenza esecutiva delle parate e delle risposte multiple associate agli spostamenti in varie direzioni, senza perdere stabilità.

La conoscenza profonda di tali principi, che il maestro Shirai possiede congiunti alla sua straordinaria e carismatica personalità, fanno emergere sempre nelle sue lezioni quella particolare e magica atmosfera di entusiasmo e voglia di apprendere, frutto di oltre 60 anni di pratica studio e ricerca, collocati nell’ambito di una continuità storica nella cultura delle arti marziali classiche che, come Giapponese della vecchia generazione, ha ereditato direttamente dai propri maestri.