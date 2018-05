“Siena in Superlega con umiltà e rispetto verso i miti della pallavolo”

Il presidente Bisogno commenta la straordinaria avventura dei biancoblu

Giammarco Bisogno, Juan Manuel Cichello e Marco Fabroni

SIENA. “E’ stata una giornata sorprendente – ha commentato il presidente Giammarco Bisogno –, mai mi sarei aspettato di vivere una serata così intensa, partecipata e con così tanti tifosi a sostenerci. In campo c’è stata una vittoria sofferta e costruita con tanta fatica. Quanto è avvenuto è la dimostrazione che la nostra era un’idea vincente, la conferma è arrivata martedì sera. Per conquistare un successo come quello che abbiamo ottenuto servono cuore, passione e voglia di raggiungere l’obiettivo. La nostra forza è stata dare grande entusiasmo a tutti e a tutto l’ambiente. Noi partiamo con umiltà e con rispetto verso i miti della pallavolo. Sarà un sogno giocare contro di loro, che sono dei grandi esempi di sport e di organizzazione”.