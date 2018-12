Siena sfiora l’impresa a Modena

SIENA. Siena lotta fino al quinto set: la sfida si chiude al tie break con Modena che si aggiudica l’incontro per 3-2. Ma il tie break è stato condizionato dalla decisione relativa all’infrazione e al cartellino rosso nei confronti del palleggiatore iraniano Saeid Marouf. La squadra biancoblu torna a casa con un punto in classifica e con tanta fiducia dopo un’altra buona prestazione: Fernando Hernandez chiude l’incontro come miglior realizzatore con 26 punti all’attivo.

Emma Villas Siena: percentuale in attacco: 46%; positività in ricezione: 58%; ricezioni perfette: 33%; ace: 12; errori in battuta: 28; muri punto: 8.

Note – Azimut Leo Shoes Modena: percentuale in attacco: 49%; positività in ricezione: 56%; ricezioni perfette: 38%; ace: 6; errori in battuta: 18; muri punto: 4.

Primo set Coach Velasco manda in campo lo statunitense Christenson in cabina di regia, Ivan Zaytsev opposto, Anzani e Mazzone centrali, Bednorz e Urnaut schiacciatori, Rossini in seconda linea a difendere. Cichello risponde con Marouf ed Hernandez sulla diagonale palleggiatore-opposto, Spadavecchia e Gladyr al centro, Ishikawa e Maruotti in banda, Giovi libero.

Siena parte forte con 3 punti di Vincenzo Spadavecchia, che inizia la sfida con le marce alte. I biancoblu conquistano un paio di punti di vantaggio, che Modena recupera quando Siena non gestisce al meglio alcuni attacchi. Bednorz dà a Modena il primo vantaggio, ma gli ospiti ribaltano tutto con due murate vincenti su Zaytsev e Urnaut. L’ace di Maruotti porta Siena sul +3 (6-9). Il vantaggio rimane invariato con il punto di Ishikawa e con l’errore di Zaytsev (9-12). Ishikawa da posto 2 colpisce nuovamente e rimedia dopo la murata subita Spadavecchia.

Hernandez è carico e dopo un attacco portato a termine realizza anche un ace favoloso (14-16). Il cubano continua a martellare (termina il primo parziale con 6 punti), ma Modena non ci sta e Zaytsev torna protagonista assoluto. L’azzurro deve realizzare un vero e proprio capolavoro per il punto del 21-20 in favore dei locali. Coach Cichello manda in campo in battuta anche Fedrizzi e Johansen e quest’ultimo strabilia il PalaPanini con due ace nel momento cruciale del set.

L’opposto argentino spara due servizi di fila proprio sulla riga di fondocampo: Siena esulta e si porta sul 22-24 con due set point in proprio favore. Il secondo è chiuso da Hernandez: 23-25.

Secondo set Modena reagisce alzando il ritmo del proprio attacco. Christenson cerca Zaytsev e l’azzurro non delude. Maruotti è l’autore di due punti di pregevole fattura realizzati con ottimi tocchi, e Siena prova a tenere il passo degli emiliani. Dai nove metri Christenson spara l’ace del 15-12. Sull’asse Christenson-Urnaut giunge il punto del 16-13. Arriva però il parziale senese: 1-4 ed è parità con la murata di Spadavecchia su Bednorz e con la schiacciata in diagonale di Ishikawa. Gli ospiti difendono alla grande e Hernandez trova la forza per schiacciare il pallone che riporta avanti i biancoblu (17-18). Il set prosegue sul perfetto equilibrio ma stavolta l’ace nel finale lo realizza Tine Urnaut e i padroni di casa si portano sul 24-22. Il set viene chiuso da Kaliberda.

Terzo set Zaytsev ora colpisce a ripetizione mentre nel team senese crescono le percentuali offensive delle bande Ishikawa e Maruotti, entrambe protagoniste nell’avvio del terzo set. Urnaut gioca d’astuzia e in più di una circostanza beffa muro e difesa senese. Il numero 17 di Modena conferma le sue qualità anche dai nove metri e spara l’ace del 18-13. Spadavecchia realizza un ace e Maruotti va ancora a segno però Modena rimane avanti. I padroni di casa schiacciano palloni a terra con Kaliberda e con Zaytsev. Hernandez urla la sua gioia dopo il muro punto su Zaytsev che vale il 23-21. Sembra fatta per Modena e invece i locali sbagliano un attacco e poco dopo Fedrizzi è autore del servizio vincente che vale la parità (23-23). Urnaut schiaccia a terra con veemenza la palla del set point. Spadavecchia mura su Kaliberda il pallone del pareggio. Si va ai vantaggi con punti continui di Hernandez da una parte e di Urnaut e Kaliberda dall’altra. Ishikawa realizza l’ace del 29-30 ed Hernandez mette a segno il punto del 29-31.

Quarto set Modena conquista qualche punto di vantaggio nel quarto parziale. Bene sta andando Fedrizzi (in banda insieme a Maruotti) autore di un ace e di un muro vincente. Siena continua a difendere molto bene, i padroni di casa devono dare il meglio per poter andare a punto. Urnaut ci riesce per il 19-15 in favore dei padroni di casa, Hernandez riduce a 3 lunghezze lo svantaggio senese con il suo punto numero 21 in questo match. Ancora Hernandez: ace del 21-19. Il neo entrato Pinali realizza due punti di fila e Modena è sul 24-20. C’è tempo ancora per un punto di Hernandez e per un ace di Gladyr, prima dell’errore al servizio del centrale ucraino che chiude il quarto set sul 25-22.

Quinto set L’errore al servizio di Ishikawa e la schiacciata di Zaytsev danno il 2-0 a Modena. Kaliberda mette a segno il 3-0. La pipe di Ishikawa e Maruotti in diagonale riaprono tutto: 3-2. Di Mazzone il 4-2. Zaytsev ed Hernandez sbagliano il servizio (5-3). Gladyr finalizza la veloce (5-4). Urnaut sfonda la difesa senese (6-4). Il primo arbitro fischia fischia un’infrazione a Marouf e dopo le proteste del palleggiatore iraniano gli mostra il cartellino rosso. E così Modena si ritrova sul +4: 8-4. Anzani schiaccia poi il 9-4. A quel punto Urnaut e Zaytsev mettono a segno altri punti. L’ace di Zaytsev chiude il set sul 15-8 ed il match sul 3-2.