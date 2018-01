Siena ora vuole iniziare bene il 2018

I senesi sono chiamati a mostrare anche in trasferta il bel gioco espresso nell’ultima gara interna contro la Sigma Aversa, team che compete come Siena per un posto nella Pool Promozione.

Occorre, rispetto a quanto visto finora, una inversione di tendenza nei match fuori casa per poter difendere la posizione raggiunta in classifica (terzo posto nel girone bianco con 30 punti).

Il match a Castellana Grotte sarà anche sfida di ex. Nel team senese milita Vincenzo Spadavecchia, che è nato nel 1993 a Terlizzi, in provincia di Bari, e che proprio con la maglia della Materdomini Castellana Grotte ha giocato dal 2011 fino al 2014-2015 (avendo come compagni di squadra i vari Morelli, Libraro, Cazzaniga, Pedron). Nella Materdomini di questa stagione militano tre giocatori che hanno vestito la casacca biancoblu: l’opposto Cesare Gradi, classe 1988, è l’ultimo in ordine di tempo ad essersi trasferito in Puglia; in estate erano passati da Siena a Castellana Grotte anche Stefano Patriarca, classe 1987, che a Siena ha giocato da centrale mentre a Castellana è stato utilizzato come opposto, ed il libero, classe 1995, Leonardo Battista.

Castellana Grotte è attualmente decima in classifica nel girone bianco con 14 punti conquistati, frutto di un cammino composto da cinque vittorie e undici sconfitte. I pugliesi hanno appena vissuto una straordinaria giornata sconfiggendo tra le mura amiche la Kemas Lamipel Santa Croce con il punteggio di 3-2, rimontando tra l’altro da una situazione di svantaggio di 0-2.

Grandi protagonisti di questo match lo schiacciatore Alessio Fiore (classe 1982, alla nona stagione in Serie A2) e l’opposto Cesare Gradi, autori rispettivamente di 25 e di 21 punti. Sono stati invece 11 i punti del 18enne schiacciatore calabrese Daniele Lavia. Ha appena compiuto 19 anni uno dei centrali: Giovanni Maria Gargiulo, nato a Sorrento e cresciuto nel settore giovanile della Materdomini mentre sono poco più grandi i pari ruolo Enrico Pilotto e Fabrizio Garofolo (entrambi classe 1998). Ha 21 anni il palleggiatore Sebastiano Marsili, che nonostante la giovane età ha già vestito le maglie di Civita Castellana e di Bergamo. Il libero è Leonardo Battista che sta confermando in questa stagione le buonissime doti e qualità già mostrate nella scorsa annata a Siena. Coach Maurizio Castellano si è tolto finora alcune belle soddisfazioni (come la vittoria contro Santa Croce) riuscendo a far crescere i giocatori che allena.

Siena ha l’obiettivo di tornare dalla Puglia con punti in più in classifica. La squadra senese si è allenata questa mattina prima de il trasferimento. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura al PalaGrotte.

La gara sarà visibile online in diretta streaming sulla piattaforma Sportube (www.sportube.tv) al costo di 2,90 euro.

Domenica 7 dicembre in viale Sclavo alle ore 18 la squadra di coach Juan Manuel Cichello giocherà un’altra sfida importantissima con Roma. Per assistere a questa sfida al PalaEstra è già attiva la prevendita. I biglietti possono essere acquistati online nella piattaforma CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/ evento/emma-villas-siena- ceramica-scarabeo-gcf-roma ) e nei punti vendita convenzionati.

La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta venerdì 5 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 7 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.