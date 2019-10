Siena Hockey: perentorio 7-1 al CP Grosseto

SIENA HOCKEY-CP GROSSETO 7-1

SIENA HOCKEY: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Nerozzi, Paglicci, Lazzeri, Giamello, Romano, Bigliazzi, Mariotti. All.: Achilli

CP GROSSETO: Bruni, Angeli, Burroni, Bardini, Angeloni, De Virgilio, Alfieri, Bianchi, Ciupi L., Ciupi R. All.: Brizzi

Arbitro: Galoppi di Follonica

Marcatori: 10’ Achilli, 13’ Nerozzi, 18’ Achilli, 20’ Lazzeri, 23’ Nerozzi. S.t.: 3’ Nerozzi, 15’ Bigliazzi, 24’ Angeli

SIENA. Torna nuovamente alla vittoria il Siena Hockey dopo lo scivolone del turno precedente imponendosi in casa contro il Grosseto con un perentorio 7-1. Achilli decide per un assetto tattico maggiormente aggressivo, abbandonando la difesa a zona per giocare l’intera partita con una marcatura ad uomo, accentuando in tal modo la pressione sul portatore di palla per creare maggiori occasioni. Gara equilibrata nella fase iniziale con i senesi maggiormente pericolosi, anche se dall’altra parte un ottimo Bruni sventa più di una occasione

da gol: occorrono 10 minuti prima che il risultato si sblocchi con Achilli che conclude a bersaglio un contropiede a due con Nerozzi. Passano altri 3’ ed il Siena raddoppia con Nerozzi che sfrutta alla perfezione una imbeccata di Achilli dopo essersi liberato del proprio marcatore. Il Siena, che nel frattempo ha cominciato a ruotare i propri uomini, continua a premere sull’acceleratore ed arriva il terzo gol al 18’ per merito di Achilli che trasforma da par suo un rigore concesso dall’arbitro Galoppi per un atterramento in

area di Bigliazzi. Il Grosseto sembra alle corde ed il Siena ne approfitta: Lorenzini costringe Bardini al fallo grave, ma non riesce a trasformare la punizione di prima, parata da Bruni, ma i senesi riescono a sfruttare l’uomo in più grazie a Lazzeri che al 20’ spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti avrebbero la possibilità di accorciare: è Lazzeri che viene spedito in panca puniti ma Sassetti para la punizione di prima di Di Virgilio. Non solo, ma nei 2’ di inferiorità numerica la palla rimane quasi sempre sotto il controllo dei

senesi i quali addirittura riescono ad andare a segno per la quinta volta con Nerozzi che chiude a segno un contropiede a due con Lorenzini. Il resto del tempo trascorre senza ulteriori sussulti e le due squadre vanno al riposo sul 5-0 per il Siena. Anche in avvio di ripresa l’inerzia della gara rimane saldamente nelle mani del Siena che dopo 3’ centra nuovamente il bersaglio con Nerozzi che, lasciato solo in area dalla difesa grossetana spedisce per la sesta volta la palla alle spalle di un incolpevole Bruni. Nuova occasione per il

Grosseto per cancellare il malinconico zero nella colonna dei gol segnati: al 5’ Galoppi fischia fallo grave a Lazzeri, ma Bardini si fa parare da Mariotti (subentrato nella ripresa a Sassetti) la conseguente punizione di prima e la difesa senese riesce a far trascorrere senza danni i due minuti di inferiorità. Al 12’ è il Siena a beneficiare di un tiro diretto: Lorenzini viene atterrato in area e Galoppi indica il dischetto del rigore, ma Nerozzi fallisce la trasformazione. Ma il gol è nell’aria ed arriva puntuale al 15’ con Bigliazzi che sfrutta alla

perfezione un preciso assist di Achilli. Il ritmo cala e le due squadre ruotano tutti i loro giocatori, per dare spazio a tutti, visto che il risultato non è a questo punto più in discussione, anche se il Grosseto cerca la via del gol con maggior convinzione rispetto al Siena, realizzando il classico gol della bandiera ad un minuto dal termine con Angeli. Gli ospiti avrebbero anche l’occasione di raddoppiare quando a 5 secondi dalla sirena finale il Siena commette il decimo fallo di squadra, ma Mariotti nega ad Angeloni la soddisfazione del gol con la gara che si chiude sul 7-1.