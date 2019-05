Siena Hockey in scioltezza sul Prato: 9-2

Riccardo Salvadori

SIENA HOCKEY-HOCKEY PRATO 54 9-2

SIENA HOCKEY: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Salvadori, Tiezzi, Rossi, Nerozzi, Bigliazzi, Mariotti. All.: Achilli

HOCKEY PRATO 54: A. Vespi, Bianchi, Canneti, Pacini, Poli, Benelli, Barbani, Barzocchi, F. Vespi. All.: Barbani

Arbitro: Moretti di Follonica

Marcatori: 3’ Barbani, 5’ Bigliazzi, 7’ Nerozzi, 10’ Salvadori, 22’ Achilli. S.t.: 9’ Salvadori, 10’ Lorenzini, 13’ Barbani, 17’ Rossi, 24’ Bigliazzi, 24’40 Achilli

SIENA. Vince agevolmente il Siena Hockey nel derby casalingo contro il Prato 54: eloquente il risultato finale di 9-2 in favore dei senesi ed il divario avrebbe anche potuto essere più ampio se si considerano i non pochi tiri diretti non trasformati. Ciò nonostante si è trattato di una partita disputata su buoni ritmi dalle due formazioni che ha reso piacevole per il buon pubblico presente lo spettacolo offerto. La partita comincia in salita per il Siena dato che dopo 3’ minuti sono gli ospiti a spezzare l’equilibrio con Barbani che devia un tiro di un compagno spiazzando Sassetti. Ci vuole un po’ prima di trovare il varco giusto ed a riuscirci è il giovanissimo Bigliazzi – schierato da Achilli nello starting five – che al 5’ con azione personale si incunea nella difesa ospite e realizza il gol del pareggio. Passano altri 2 minuti ed il Siena passa in vantaggio ad opera di Salvadori ed al 10 è la volta di Nerozzi a riuscire a battere Vespi fissando il risultato sul 3-1. La partita è saldamente nelle mani del Siena che difende con ordine chiudendo tutti i varchi agli avversari mentre in attacco i senesi giocano senza fretta sfruttando i 45 secondi di ogni azione offensiva per giungere al tiro, senza peraltro centrare il bersaglio. Per vedere un altro gol bisogna attendere il finale di tempo, quando Achilli si incunea nella difesa pratese per realizzare il 4-1. Gli ospiti sono chiaramente in affanno ed al 23’ Canneti atterra platealmente Rossi lanciato a rete: l’arbitro Moretti lo manda per 2 minuti in panca puniti concedendo la punizione di prima al Siena che viene affidata allo stesso Rossi, ma il ragazzino senese si fa parare il tiro. Altra occasione a 6 secondi dalla sirena quando Nerozzi viene atterrato in area: lo stesso giocatore si incarica della battuta del rigore ma la sua conclusione viene parata da Vespi.

La ripresa vede il solito copione, con il Prato proteso in avanti nel tentativo di accorciare le distanze anche se in modo un po’ approssimativo, fatto che consente ai senesi di controllare la partita senza affanni. Nuova occasione da rete al 4’ quando Bigliazzi viene atterrato in area, ma il giovane attaccante senese fallisce la trasformazione del conseguente rigore. Al 9’ il Siena allunga ancora per merito di Salvadori che chiude un contropiede con un alza e schiaccia che beffa Vespi. Al 10’ Pacini viene pescato in fallo grave: cartellino blu per il capitano pratese e punizione di prima per il Siena che Lorenzini trasforma spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 13’ il Prato riesce ad accorciare le distanze con Barbani che realizza il gol del 6-2 concludendo a segno una azione di contropiede. Al 15’ nuovo rigore per il Siena per atterramento di Rossi in area: va al tiro Tiezzi ma la sua conclusione viene parata e stessa sorte subisce la conclusione di Rossi su punizione di prima concessa da Moretti per fallo grave su Nerozzi. Ma Rossi vuole partecipare alla festa del gol del Siena e vi riesce due minuti più tardi beffando Vespi sul primo palo uscendo da dietro porta. Al 22’ nuova occasione sprecata dal Siena: decimo fallo di squadra del Prato e conseguente punizione di prima per il Siena, affidata a Bigliazzi ma il suo tiro viene parato da Vespi. Il giovane senese si fa poi perdonare l’errore al 24’ quando realizza il secondo gol personale a chiusura di un contropiede a tre con Achilli e Lorenzini. A 34 secondi dalla fine occasione per il Prato a seguito del decimo fallo di squadra del Siena, ma Sassetti sventa la minaccia. C’è ancora tempo per un altro gol senese: punizione da poco fuori area toccata per Achilli che fa partire uno dei suoi proverbiali bolidi per il 9-2 finale.