Siena Hockey all’esordio in Federation Cup

In pista contro Follonica domenica (14 aprile) alle 18

SIENA. A distanza di un mese dalla fine del campionato il Siena Hockey riaccende i motori. Prende il via questa domenica con un interessante Siena – Follonica (ore 18 presso il PalaLambardi di Colonna San Marco) l’avventura in Federation Cup, il torneo introdotto dalla Federazione dalla stagione scorsa al quale prendono parte tutte le società di A1, A2 e B che non sono impegnate, rispettivamente, nei play off per lo scudetto, la promozione in A1 e la promozione in A2.

Si tratta quindi di 37 squadre che sono state suddivise in 8 gironi su base di viciniorietà le cui prime classificate disputeranno ad inizio giugno la finale ad 8 con la formula dello scontro diretto. Il Siena è stato incluso in un raggruppamento a tre unitamente a Follonica e Prato 54, un girone praticamente fotocopia rispetto a quello della passata stagione. La società senese, che ha chiuso la regular season al quarto posto ed è pertanto stata tagliata fuori dalle final eight per il passaggio alla serie superiore, affronta dunque questa nuova avventura con l’obbiettivo primario di dare spazio a chi nel corso del campionato ha avuto meno minutaggio e per valutare i progressi dei ragazzi più giovani che per tutta la stagione si sono costantemente allenati con la prima squadra dando prova di aver raggiunto un buon livello soprattutto in prospettiva futura per la prossima stagione. A questo si aggiunge il fatto che c’è da “difendere” e possibilmente bissare l’exploit della passata stagione quando il Siena Hockey fu l’unica formazione del campionato cadetto a conquistare l’accesso alle finali nazionali della manifestazione. Metabolizzata la mancata qualificazione alle Final Eight per la promozione in A2, la squadra ha comunque proseguito a buon ritmo gli allenamenti anche in questo periodo con l’intenzione di riuscire a ritagliarsi nuovamente un “posto al sole” in Fed Cup per quanto le avversarie che dovranno affrontare hanno tutta l’intenzione di dare battaglia per il primato nel girone. Per il vernissage ecco arrivare a Siena la contendente forse più talentuosa, il Follonica, che ha si presenta con la formazione che si è vista quest’anno nel campionato di serie B ma che, a differenza dei due precedenti incontri stagionali, schiererà anche i gioiellini Banini e Cabella, elementi che ormai da tempo fanno parte a pieno titolo dell’organico della squadra di A1 con la quale hanno anche fatto il loro esordio nelle coppe europee, segno che si tratta di elementi di sicuro valore e dei quali sentiremo parlare anche negli anni a venire. Con tutto il rispetto per il Prato 54 di Bernardini, decisamente questo Follonica è l’avversario più ostico e quello più fortemente “indiziato” per la vittoria del girone, salvo che la società maremmana non decida per le gare successive di rivedere la rosa della squadra. In casa senese l’organico è quasi al completo, con l’unica eccezione di Paglicci che ancora non ha ripreso gli allenamenti dopo l’ultima di campionato contro il Grosseto a causa di un infortunio occorsogli in quella gara che inizialmente sembrava di poco conto e che invece si è rivelato più serio del previsto, anche se per lui lo stop dovrebbe essere prossimo alla conclusione in modo da poterlo rivedere in pista nelle prossime gare.