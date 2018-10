Siena Baseball in campo per il Memorial Piegaia

Al Memorial parteciperanno, oltre alla formazione bianconera, i padroni di casa del Lucca e la formazione amatoriale dei DRK Sport

SIENA – Anche quest’anno l’Estra Chianti Banca parteciperà al Memorial Piegaia, organizzato domenica 7 ottobre dalle Nuove Pantere Lucca, ultimo appuntamento sui campi della stagione 2018.

Al Memorial parteciperanno, oltre alla formazione bianconera, i padroni di casa del Lucca (quest’anno avversari dei senesi, con la gara di andata, caratterizzata dall’infortunio del lanciatore bianconero Osti, appannaggio del Lucca ed il ritorno con il Siena che si è imposto con un secco 12 ad 1 per manifesta al 7′) e la formazione amatoriale dei DRK Sport, in un torneo che vede impegnate alcune vecchie glorie del baseball locale che Massimo Piegaia lo hanno conosciuto come compagno di squadra.

Per l’occasione offerta da questo memorial il roster bianconero, che non potrà contare sul lanciatore Osti, è rinforzato dai giocatori dei Red Jack (serie B) Emiliano Aprili e Damiano Riccucci, oltre che dal giovanissimo giocatore del BSC Grosseto Diego Luciani, figlio d’arte (suo padre è Lino, ex lanciatore del BBC Grosseto ed uno dei migliori tecnici italiani a livello giovanile), nonché nipote dell’ex allenatore bianconero Vic Luciani.

Si aggregherà alla squadra bianconera, in prova, anche il pitcher dominicano Starlin Ortega.

Appuntamento, dunque, la prossima domenica, 7 ottobre, al campo di baseball Apuzzo, dalle 10 del mattino. I bianconeri scenderanno in campo alle 12.30 contro gli amatori del DRK Sport, per poi giocare nuovamente alle 16 contro i padroni di casa delle Nuove Pantere. Alle 18.30 sono previste le premiazioni. Ciascuna partita del torneo si disputerà sui 7 inning (o 2 ore di gioco). In caso di parità si terrà conto dello scontro diretto tra le squadre, della differenza tra i punti segnati e quelli subiti o, in caso di ulteriore parità, del sorteggio. In caso di pioggia, il Memorial sarà rimandato di una settimana.

Tirso Petraccone