Si vota per il MVP del Siena Baseball

Due voti a disposizione attraverso i social

SIENA – Da oggi pomeriggio, su Facebook, è possibile votare l’MVP (Most Valuable Player) della stagione 2017 del Siena Baseball. Per farlo basterà collegarsi alla pagina Facebook del Siena Baseball, ma anche a quelle degli altri social bianconeri, Instagram e Twitter. Potranno essere espressi due voti a disposizione, scegliendo tra i giocatori nella rosa della Chianti Banca per la stagione 2017.

E’ questa la novità della società bianconera, in attesa dell’inizio della nuova stagione, con la preparazione ufficiale della squadra che scatterà a fine gennaio.