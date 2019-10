Serie A1 femminile di tennis. Le campionesse italiane impattano a Vico Alto

Dopo un’ottima prestazione culminata nel doppio decisivo, le senesi fermano sul 2-2 Beinasco

SIENA. L’orgoglio delle ragazze del Ct Siena è il leitmotiv di questo inizio di campionato di Serie A1 femminile, a cui il circolo di Vico Alto partecipa per la prima volta nella sua storia: dopo l’onorevolissima sconfitta sul campo del Ct Lucca al debutto assoluto della manifestazione, nella “prima” casalinga le ragazze guidate da Massimo Ardinghi fermano sul pareggio le campionesse italiane in carica dell’Usd Beinasco, vincitrici dello scudetto nazionale nel 2018.

Nelle fila piemontesi oggi c’erano alcune defezioni pesanti, come quella di Giulia Gatto Monticone, numero 187 delle classifiche mondiali, e della forte vivaista Federica Rossi, ma esse non intaccavano il livello altissimo della compagine ospite e Siena ha saputo approfittare alla grande della situazione favorevole. Nei primi due match non c’è storia, da una parte e dall’altra: Agnes Bukta si dimostra un muro di esperienza troppo alto per la sedicenne piemontese Sofia Caldera, mentre Federica Grazioso, nonostante una buona prestazione, non riesce a scalfire la solidità di Anastasia Grimalska. Tutto passa nelle mani di Chiara De Vito: questa volta, a differenza di Lucca, la “vivaista” viene fermata dalla spagnola Alba Marin Carrillo, con un passato tra le prime mille tenniste al mondo, cedendo sul filo del rasoio di una sfida molto equilibrata.

La disputa tuttavia non è finita e in doppio Siena è protagonista dell’’impresa che frutta il pareggio e il primo punto della sua storia nella massima competizione a squadre nazionale: dopo un primo set dominato, Bukta/De Vito si ritrovano ad arginare la reazione di Caldera/Carrillo ma, con qualche brivido di troppo, riescono a imporsi con il punteggio di 62 75. Il prossimo impegno è in programma domenica 27 ottobre contro il Tc Parioli sempre sui campi di Vico Alto.