Senesi in gara alle prequalificazioni degli Internazionali di Roma

SIENA. Federica Grazioso si è qualificata alla prestigiosa kermesse dopo avere vinto il BNL di Vicenza la scorsa settimana sulla ex 180 WTA Giulia Gabba (nella foto la premiazione).

Chiara De Vito, invece, è entrata per essersi piazzata nelle prime 8 della classifica a punti di singolare, calcolata prendendo in considerazione i migliori 5 risultati conseguiti nei vari Tornei BNL disputati nella nostra penisola. Chiara ha totalizzato 3 piazzamenti nei quarti di finale e 2 negli ottavi e si è qualificata per il torneo di doppio che avrà inizio lunedì, dopo avere vinto la tappa di Brindisi in coppia con Claudia Giovine..

Federica Grazioso giocherà al terzo incontro a partire dalle 9 contro Giorgia Marchetti, mentre Chiara De Vito sarà impegnata al quinto match contro Beatrice Lombardo.