Scherma Cus Siena: Carlucci e Miraldi argento agli Europei master in Olanda

SIENA. I due rappresentanti del CUS Siena Scherma ESTRA Filippo Carlucci e Fabio Miraldi,tornano da Alkmar in Olanda con al collo ambedue la medaglia d’argento conseguita ai Campionati Europei a squadre,dove con le rispettive rappresentative di sciabola per Carlucci e fioretto per Miraldi hanno conseguito questo brillante risultato che va ad aggiungersi al ricco Palmares del sodalizio universitario presieduto dal Prof. Giuseppe Gotti;vediamo nel dettaglio i risultati.

Nella sciabola Carlucci e compagni dopo aver brillantemente superato nella fase a gironi Polonia e Francia,hanno saltato il tabellone da 16 approdando al quarto di finale con la Germania che è stata battuta per 45-43, in semifinale si sono sbarazzati 45-39 del’Olanda padrona di casa ed infine nella finalissima per il titolo l’Italia ha abdicato contro la Russia per 45-30.

Nel fioretto l’Italia di Miraldi ha sconfitto nettamente nella fase a gironi Romania e Gran Bretagna,nei quarti ha superato 44-30 l’Ucraina al tempo,in semifinale ha battuto la Germania per 45-39 ed infine nella finale per l’oro l’Italia si è arresa nettamente alla Francia per 45-20. Grande soddisfazione comunque negli impianti dell’Acquacalda per queste altre due medaglie prestigiose che portano a 99 le medaglie in campo internazionale che le atlete e gli atleti del CUS hanno conquistato nella storia cussina.