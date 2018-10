Scacchi Mens Sana campione regionale Under 12

Bel successo nel campionato che si è svolto a Poggibonsi

POGGIBONSI. Grande successo per la sezione Scacchi della Polisportiva Mens Sana 1871: la formazione Under 12 ha infatti ottenuto il successo ai campionati regionali a squadre che si sono svolti a Poggibonsi, all’interno della palestra polivalente Upp domenica scorsa, 30 settembre. Tre le fasce previste dal torneo: under 10, under 12 e under 16. Nella competizione Under 12 la squadra biancoverde non ha lasciato scampo agli avversari, vincendo sei incontri su sei contro Livorno, Cecina e Prato, le squadre finaliste del torneo. Ottimo anche il dettaglio dei punteggi individuali: Daler Amonov 6 punti su 6, Giulio Negrini 6 punti su 6, Eleonora Bucci 6 su 6, Orlando Pin 5,5 su 6. In sostanza, su un totale di 24 partite i “Baby Killer” (così si chiamava la squadra mensanina) guidati e capitanati da Mario Leoncini hanno lasciato agli avversari appena un pareggio, per un’affermazione di prestigio, che lascia ben sperare per il futuro.Bene anche le altre squadre. In particolare la under 16 che ha conquistato il quarto posto su tredici squadre e si è qualificata per le finali nazionali di Novembre a Gabicce Mare, insieme alla Under 12.