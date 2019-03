Rugby: il Cus Siena sconfitto dalla nuova capolista Romagna

SIENA. Giornata caldissima oggi al Sabbione, in configurazione ormai estiva nonostante le abbondanti innaffiature; i ragazzi di Francesco Sacrestano sono scesi in campo subito dopo la penultima partita della Under 18 dei Ghibellini che, grazie alla vittoria odierna, hanno matematicamente vinto il loro campionato e hanno conquistato le fasi finali con una domenica di anticipo.

La partita del CUS Siena contro il Romagna Rugby era considerata da tutto l’ambiente bianconero una delle più difficili della stagione; la franchigia creata da Giovanni Poggiali, storico presidente ed ispiratore del progetto Romagna che ha mosso i primi passi ovali proprio nella squadra del CUS Siena negli anni 90, è una delle squadre più forti del campionato con Civitavecchia e Florentia.

I galletti di Romagna hanno però dovuto sudare moltissimo per passare visto che il punteggio è rimasto sullo 0-0 fino al 29° quando i trequarti romagnoli sono riusciti a realizzare la prima marcatura con una bella azione manovrata sui trequarti.

I senesi hanno retto molto bene la mole offensiva di gioco degli avversari e hanno provato anche ad impensierire la retroguardia romagnola anche grazie ad un cartellino giallo dato dal direttore di gara ad un giocatore ospite.

Arrivati all’intervallo il tecnico senese Sacrestano si è complimentato con i suoi giocatori per la buona prestazione mettendo però in guardia i suoi sulle proiezioni offensive avversarie. Sono trascorsi solo 5 minuti della ripresa ed il Romagna ha realizzato con una serie di azioni ripetute la seconda marcatura.

Il CUS Siena non è rimasto a guardare anzi ha attaccato in maniera furibonda ma non è riuscito a concretizzare solo per errori nell’ultimo passaggio, mentre gli ospiti romagnoli sono riusciti a realizzare quattro ulteriori mete, una delle quali allo scadere, per il definitivo 0-36 che onestamente ha punito fin troppo i padroni di casa, generosi in attacco e solidi in difesa.

Alla fine dell’incontro grande cordialità tra le due squadre e dichiarazioni serene da sponda senese, il tecnico Sacrestano ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per il gioco espresso ricordando che il solo modo per incrementare le proprie prestazioni passa attraverso l’allenamento costante.

Nel corso del terzo tempo è arrivata la notizia della sconfitta di misura a Modena per il Florentia e così Giovanni Poggiali con tutto il Romagna ha potuto festeggiare la prima posizione in classifica dei suoi ragazzi appaiati a Civitavecchia.

Domenica prossima per il CUS Siena un importante scontro in ottica salvezza a Bologna, una partita difficile che permetterà di preparare al meglio la volata finale.

Tra le note della partita l’esordio in serie B per Tarloni e il rientro dopo l’infortunio per Bartoli, uno dei giocatori determinanti della scorsa stagione finalmente recuperato come Peruzzi, assente per tutta la prima parte del campionato e rientrato nelle fila dei bianconeri alcune domeniche fa.