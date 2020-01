Rugby: CUS Siena stecca contro Jesi e subisce una sconfitta casalinga

A fine partita l’amarezza nella sponda senese è tanta, le assenze e la non perfetta forma di alcuni giocatori scesi in campo hanno pesato molto

SIENA. Tutti sapevano che sarebbe stata una domenica casalinga molto difficile al Sabbione per il Banca Centro CUS Siena ma la sconfitta contro un buon Rugby Jesi ’70 brucia molto per il fatto che nei primi minuti di gioco la squadra senese, in campo con alcuni giocatori non in piena forma fisica, sembrava essere partita comunque con il piede giusto.

Nelle prime azioni di gioco infatti i bianconeri hanno dimostrato di avere una buona mischia e di poter impensierire i marchigiani; in 15 minuti però, dall’11° al 26°, sono arrivate ben 5 punizioni contrarie per falli spesso più di disattenzione che altro. Fortunatamente il piazzatore biancoverde ha fallito due calci ma i senesi si sono trovati ad inseguire sullo 0-9.

Solo pochi minuti doopo l’ultima punizione ed in una bella proiezione offensiva il Banca Centro CUS Siena è arrivato a pochi metri dalla segnatura ma gli ospiti sono stati bravi a interrompere l’azione e proiettarsi in meta attraversando tutto il campo, 0-16 al 32° minuto.

Nell’azione successiva i ragazzi di Francesco Sacrestano si sono presentati nuovamente in attacco scoprendo però la retroguardia, meta all’ala e 0-21.

I cussini sono andati alle corde ma nelle ultime azioni di gioco prima è arrivato un cartellino giallo per fallo ripetuto ad un giocatore jesino poi, nell’ultima azione utile, Peruzzi è riuscito a schiacciare in meta una palla guadagnata in touche.

Nell’intervallo il tecnico senese ed il capitano cussino hanno chiesto un minor numero di errori e in effetti la ripresa ha mostrato per più di un quarto d’ora una buona manovra senese; Dupré de Foresta al 10° minuto ha accorciato le distanze su avanzamento in maul da touche riportandosi sul 12-21 ed illudendo tutti sulla possibilità di un recupero senese.

Così purtroppo non è stato visto che i marchigiani prima hanno ripreso il largo con una nuova punizione al 18° minuto e poi al 24° hanno segnato la terza meta che ha fissato il risultato sul definitivo 12-31.

L’ultimo quarto d’ora ha riservato poche sorprese con il XV senese che ha provato a dare il tutto per tutto venendo sempre respinto dal numero 10 jesino, autentico “man of the match” e con un cartellino giallo dato a Capitan Carmignani su segnalazione di uno dei guardalinee per gioco pericoloso a tempo scaduto.

, Jesi si è dimostrata una squadra ben messa in campo, con una ottima mischia e una linea mediana che ha messo in difficoltà la retroguardia senese ma se i padroni di casa non fossero stati in una “domenica no” il risultato sarebbe stato diverso.

Guardando alla fredda cronaca Jesi ha fatto la differenza mantenendo i padroni di casa a distanza di sicurezza grazie alle 6 punizioni guadagnate (di cui solo 4 trasformate), sintomo di una certa difficoltà difensiva senese. Non del tutto convincente l’arbitraggio di Cagnin di Venezia, spesso fin troppo accomodante sui colpi proibiti visti, segnalati e non sanzionati e sui fuorigioco evidenti nei raggruppamenti troppo spesso sorvolati.

Domenica prossima i senesi saranno impegnati sul difficilissimo campo di Modena che ha vinto oggi lo scontro con l’altra seconda a Livorno confermandosi la squadra inseguitrice della capolista Florentia.

La Formazione: Grazi, Bartoli, Capresi (VC), Buonazia, Sanniti, Gembal, Trefoloni, Peruzzi, Fusi, Palagi, Carmignani,(C) , Marzi, Dupré de Foresta, Comandi, Tanzini. A disposizione Pezzuoli, Rocchigiani, Landi, D’Ambrosio, Turchi, Faleri, Petessi.



Risultati: CUS Siena – Rugby Jesi 70 12-31 (p.ti 0-4), R Parma – Amatori Valorugby 15-38 (p.ti 0-5), Rugby Livorno – Modena 15-20 (p.ti 1-4), Imola – Lions Amaranto Livorno 20-22 (p.ti 2-4), Capitolina – Highlanders Formigine 50-12 (p.ti 5-0)

Classifica: Florentia 44, Modena 37, Livorno 34, Valorugby 30, Jesi 22, Capitolina 20, Parma 20, Lions Amaranto 18, CUS Siena 16, Imola 7, Formigine 1