Rosini, Mariotti e Pianigiani al raduno della Nazionale Italiana

Fine settimana in azzurro per le tre atlete del pattinaggio artistico Mens Sana

SIENA. Fine settimana in azzurro per la sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871. Matilde Rosini, Rebecca Mariotti e Sofia Pianigiani, sono state infatti impegnate nel raduno della Nazionale Italiana Fisr tenutosi a Bologna nello scorso week end. Sotto gli occhi del Commissario Tecnico Fabio Hollan le atlete biancoverdi hanno svolto esercizi sui pattini e lavoro atletico, che saranno oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico azzurro in vista degli impegni agonistici della stagione sportiva 2020.

Ad accompagnarle nella trasferta, il Direttore Tecnico della sezione Pattinaggio Artistico Antonella Franchi e le allenatrici Rossella Marraccini e Sara Pianigiani. Grande impegno da parte di tutte e grande soddisfazione per la Polisportiva anche in considerazione che, sulle dodici atlete senior convocate dal Commissario Tecnico, erano ben tre le portabandiera biancoverdi e, motivo di ancora maggior orgoglio, tutte nate e cresciute sportivamente negli impianti di viale Sclavo. Questi risultati sono il frutto del grande lavoro organizzativo della Polisportiva e della qualità della scuola di pattinaggio artistico mensanina che, dai primi passi sino all’agonismo, trasmette agli atleti non solo conoscenze tecniche ma anche valori umani che, con la continuità di risultati ottenuti nel tempo, collocano la società di Viale Sclavo ai vertici assoluti di questo sport.