Riflessi d’argento e bronzo per le lame senesi Cus Siena Scherma Estra

Nella prova Master a Terni, Filippo Carlucci secondo posto nella Sciabola e Fabio Miraldi terzo nel Fioretto. Terzo posto per Alberto Morelli nella gara di Coppa del Mondo paralimpica a squadre

siena. Riflessi d’argento e di bronzo per le lame del Cus Siena Scherma Estra. Alberto Morelli ha vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre di sciabola maschile di Coppa del Mondo paralimpica che si è svolta a Eger in Ungheria. La squadra italiana era composta da Edoardo Giordan, Marco Cima e il sense Alberto Morelli. Secondo gradino del podio per Filippo Carlucci nella prova nazionale Master di Sciabola che si è svolta a Terni. La medaglia d’argento è un nuovo suggello per il campione senese dopo l’oro di quindici giorni fa. E una medaglia è arrivata anche dal Fioretto. Fabio Miraldi ha infatti conquistato il bronzo nel prova di Terni del Campionato Master.

In pedana anche i più piccini. Dai grandi ai piccolissimi. Le Prime Lame e gli Esordiente del Cus Siena Scherma hanno dato ottima prova di sé a Firenze in occasione del Trofeo Granducato. In pedana sono scesi Luca Morelli, Lorenzo Pacchiani e Daphne Valentini per la categoria Esordienti e Vittoria Calamassi, Francesco Fontani, Giorgio Lamanna, Leonardo Trabalzini e Riccardo Zeppi per le Prime Lame.