Quidditch: i Ghibellines si qualificano per l’European Cup

SIENA. Domenica 26 Gennaio si è svolta a Roma la Golden Cup della Lega Italiana quidditch: si è trattato della fase finale del processo di selezione delle squadre italiane che parteciperanno alle competizioni continentali per la stagione in corso ed il Siena Ghibellines Quidditch Club ha ben figurato, centrando una medaglia di bronzo che comporta la prima storica qualificazione ad una coppa europea per il club bianconero.

I Ghibellines, guidati dal coach Maiorano, avevano guadagnato l’accesso alla Golden Cup in virtù del terzo posto ottenuto nella Bronze Fixture (un primo stage di qualificazione che si era svolto nel mese di Novembre a Bologna) ed erano arrivati, dunque, a giocarsi la possibilità di conquistare uno dei tre posti disponibili in Europa per le squadre italiane, competendo a Roma con le altre migliori sette squadre del nostro Paese.

Gli ostacoli che i bianconeri hanno incontrato sul proprio cammino verso questo storico risultato sono stati tutt’altro che trascurabili: la squadra è arrivata a Roma con alcune pesanti assenze nel comparto cacciatori e l’abbinamento iniziale ha visto i Ghibellines contrapposti ai Perugia Gryphons Quidditch, una compagine dalla fisicità imponente e dalla rapidità impressionante. La squadra senese è riuscita tuttavia ad avere la meglio sugli avversari, strappando una vittoria per 110*-60, anche grazie alla cattura del boccino effettuata dal cercatore Catalani (l’asterisco nel punteggio sta, appunto, ad indicare la squadra che si è aggiudicata il boccino).

Il secondo match della giornata ha avuto un esito del tutto differente: i Green Tauros Quidditch Torino, vicecampioni d’Italia in carica, sono infatti riusciti ad imporsi sui bianconeri per 130-70* grazie ad un gioco straripante, lasciando però ai senesi la consolazione della cattura del boccino, effettuata dalla cercatrice bianconera Bruttini.

Nell’incontro successivo, i Ghibellines hanno affrontato i Milano Meneghins Quidditch, una delle prime squadre italiane a praticare questa curiosa disciplina. Come successo anche in occasione di precedenti incontri tra le due squadre, la partita è stata così combattuta che il tempo regolamentare non è bastato a decretare un vincitore; sono stati però i senesi ad imporsi nel primo overtime per 170*-130, di nuovo grazie alla cattura di un Catalani decisamente in giornata.

L’incontro finale della giornata ha visto nuovamente i bianconeri contrapposti ai perugini del Gryphons Quidditch nella finale 3°-4° posto: si è trattato di un incontro cruciale, poiché solo le prime tre squadre classificate avrebbero potuto accedere alle coppe europee. Grazie ad un ottima partita dei propri battitori e ad una fulminea, ulteriore cattura del cercatore Catalani, la squadra senese è riuscita a conquistare la vittoria per 110*-40 e a tagliare un traguardo storico, a lungo sognato, ma mai finora raggiunto: l’accesso ad una competizione europea.

I Ghibellines, che si allenano con rinnovato entusiasmo presso gli impianti sportivi di San Miniato, torneranno quindi in campo per disputare la European Quidditch Cup – Division 2, che quest’anno sarà ospitata proprio dal nostro Paese: il torneo, infatti, si terrà a Brescia il 28-29 Marzo e vedrà la partecipazione di 24 squadre, provenienti da tutta Europa.