Pietro Gessa secondo agli assoluti di kick boxing

SIENA. Si sono svolti recentemente a Genzano di Roma, i Campionati Italiani assoluti di Kick Boxing dove la Gold Gym di Siena era presente con il suo atleta Pietro Gessa all’esordio nella 2^ serie. Circa 500 gli atleti provenienti da tutta Italia, per contendersi il titolo di campione italiano della propria categoria. Pietro Gessa se l’è dovuta vedere con un avversario estremamente esperto e titolato, Gianluca Biagiotti della Pro Kick Team di Campiglia, già campione italiano di Kicklight e nazionale agli ultimi europei. Colpi lunghi, tecnica e velocità sono le caratteristiche di Biagiotti che vengono contrapposte ai colpi a corta distanza di gran potenza di Gessa. Alla fine del primo round il match è ancora in equilibrio, lo scarto di punti è minimo e il risultato finale è ancora in bilico. Nel secondo round il portacolori senese, con la sua proverbiale determinazione, inizia un lavoro pressante di colpi a corta distanza, cercando di sfiancare Biagiotti che, con difficoltà, cerca di neutralizzare. Gli ultimi secondi dello scontro vedono i due atleti scambiarsi numerosi colpi che rischiano di anticipare il gong finale. Ma alla fine sarà l’esperienza di Biagiotti nella Kicklight a fare la differenza.

Le prospettive comunque sono ottime per Pietro Gessa che al prossimo incontro che si svolgerà a Siena il 18 maggio, riuscirà a mettere a frutto l’esperienza fatta sul ring di Genzano. Da menzionare la gradita presenza all’angolo di Pietro, oltre al maestro Nicola Tonelli, il campione Pro di Muay Thai Samed Memaj, del Tim del maestro Gianpietro Marceddu che ha portato notevoli consigli data la sua esperienza nazionale e internazionale. Al torneo “Siena Kickboxing Day” il prossimo 18 maggio parteciperanno gli atleti senesi tra cui molti esordienti, esperti, come Pietro Gessa e anche bambini. E’ questo un appuntamento ormai tradizionale per il mese di maggio che è arrivato alla 4^ edizione con una crescente partecipazioni di atleti da tutta Italia, nonché di pubblico.