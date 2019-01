Partita la stagione indoor dell’Uisp Atletica Siena

In evidenza Noa Rocchigiani a Padova. Due titoli ai Provinciali giovanili di corsa campestre

SIENA. Entra sempre più nel vivo la stagione agonistica dell’Uisp Atletica Siena, con lo scorso weekend che ha segnato l’inizio dei primi appuntamenti indoor sia dentro che fuori i confini regionali, e il procedere del calendario dei cross. Appuntamenti che hanno visto il club senese impegnato sulle piste degli impianti al coperto di Firenze e Padova, ma anche a Lucca dove si sono tenuti i Campionati Toscani di staffette di corsa campestre e a San Gimignano con il settore giovanile impegnato nel Campionato provinciale individuale e di società di cross.

A Padova, nella giornata di sabato Noa Rocchigiani è balzata sul primo gradino del podio nel salto in lungo. Atterrando a 5,71m e avvicinandosi a 5 cm dal personale, l’under 20 allenata da Stefano Giardi mostra un positivo stato di forma alla prima gara di stagione. L’allieva Emma Sarri con il sesto piazzamento e 2867punti nel pentathlon centra il minimo per i prossimi Campionati Italiani indoor di prove multiple, seguita dalle compagne di squadra: Elena Bucciarelli, dodicesima con 2668 punti e Elena Monciatti, tredicesima con 2638 punti. In gara sui 200m anche le juniores Linda Moscatelli, trentaquattresima in 27’’30 e Virginia Ciani quarantottesima in 27’’89, anche trentacinquesima nei 400m in 1’02’’83. Tra gli assoluti in gara Alberto Menicori nel salto triplo, nono con 12,13m, e Ian Moretti nell’eptathlon, quattordicesimo con 2899 punti.

A Firenze lo junior Ares Gepponi scagliando il peso a 12,59m ha chiuso al primo posto nel lancio del peso la prova degli under 20; mentre Giulia Giardi, nella rispettiva gara femminile, è giunta quarta con 8,96m. Prima uscita anche per i velocisti, impegnati sui 50m a: Tommaso Bruni, under 23, decimo con 6”32, tra gli allievi Giulio Casamonti trentaseiesimo con 6”58 e Giacomo Frassinelli trentasettesimo con 6”59. Tra le allieve Silvia Fregoli quarantaseiesima con 7”56, Livia Ferrini cinquantacinquesima con 7”75, Emma Zanelli cinquantasettesima con 7”76.

A Lucca, i mezzofondisti del settore giovanile hanno preso parte ai Campionati toscani di staffette di cross con la 3x1000m cadetti (Beniamino Nuti, Eugenio Perugini, Duccio Cetoloni) ventiquattresima, e la formazione cadette (Matilde Vittoria Guazzini – Giada Bernardi – Martina Brotto) dodicesima.

L’appuntamento di San Gimignano, contraddistinto dalla partecipazione di circa trenta giovanissimi dell’Uisp Atletica Siena, ha riportato il positivo terzo posto assoluto dell’intero gruppo, nonché i titoli provinciali conquistati da Carlotta Fantauzzo nella categoria Ragazze e da Alberto Fantauzzo tra gli Esordienti.