Pallanuoto: l’U17 vince con Sestese e Firenze

SIENA. Il 28 aprile è stata una domenica entusiasmante per la pallanuoto senese, infatti i ragazzi della Uisp Siena Pallanuoto nella piscina Paganelli di Firenze hanno giocato le partite valevoli per il quinto e sesto turno del Campionato Uisp Toscana U17, riportando due meritate vittorie con il punteggio di 14 a 6 (parziali 2-1, 2-2, 4-2, 6-1) contro la Sestese e di 7 a 4 (parziali 0-2, 4-1, 1-1, 2-0)contro la NGM Firenze.

I giocatori convocati da Mister Mancini erano per le due partite: Sbaragli Giulio, Della Torre Guido, Cappelli Pietro, Puccini Vittorio, Pintaldi Lorenzo, Ganfini Guido, Ierardi Matteo, Baldi Diego, Santi Edoardo, Butini Manuele, Burroni Rocco, Martinelli Edoardo, Martinelli Ludovico, Corradi Giulio, Casini Davide, Cheli Giovanni, Marzucchi Filippo.

Sono state due partite decisamente diverse tra loro, dove la buona preparazione ed il gioco di squadra senese hanno avuto decisamente la meglio.

Nella partita con la Sestese, fin dal primo tempo, la squadra senese ha messo in evidenza la propria superiorità, dimostrando capacità, lucidità e determinazione nella conclusione delle azioni, anche se alcune non sono andate a segno. Hanno segnato i gol: Della Torre 4, Cheli 1, Ierardi 3, Baldi 3, Butini 1 e Burroni 2, riscattandosi così della sconfitta subita nel girone di andata.

Di tutt’altro genere invece è stata la partita con la NGM Firenze, giocata dopo poco più di un’ora dalla precedente e dove la stanchezza si è fatta sicuramente sentire.

La squadra senese infatti, ha terminato il primo tempo sotto di 2 gol, non riuscendo a mettere in pratica gli schemi di gioco ed evidenziando una discreta mancanza di concentrazione.

Dal secondo tempo però, sotto la guida esperta di Mr. Mancini, i ragazzi hanno cominciato a reagire ritrovando la lucidità nel gioco che li ha fatti rimontare ed andare in vantaggio.

È stata una partita decisamente avvincente fino all’ultimo dove la formazione senese ha riscattato la sconfitta dell’andata.

I marcatori sono stati: Della Torre 1, Ierardi 1, Baldi 2, Santi 2, Burroni 1.

Ottime le prestazioni dei portieri Sbaragli e Martinelli.

Una squadra “giovane” quella della pallanuoto U17 senese, sicuramente ben amalgamata, composta da ragazzi U15 e U17, che grazie alla guida esperte del Mister hanno dimostrato di saper tenere testa a squadre toscane che, nella pallanuoto, hanno un’esperienza sicuramente più lunga della loro.