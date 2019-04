Pallanuoto: impegnativo fine settimana per i giovani senesi

SIENA. Sarà un fine settimana molto intenso per le giovanili del Siena Pallanuoto UISP impegnate nei rispettivi campionati regionali UISP.

Sabato sera alle 19:30 a Pontassieve dove gli Under13 di Baldi, coadiuvato da Tanzini e con un nutrito gruppo di giovanissimi della categoria AcquaGol in rosa, affronteranno la squadra di casa. Sempre sabato e sempre a Pontassieve, in una doppia sfida incrociata con i padroni di casa, gli Under17 di Mancini, dopo la buona prestazione di domenica scorsa contro Livorno, giocheranno alle 18:45 il recupero della seconda di campionato rimandata per problemi tecnici.

Giusto il tempo per gli Under13 di tornare a Siena e domenica, presso la piscina dell’AcquaCalda, si svolgeranno altre due partite dove i nostri ragazzi sfideranno alle 14:00 il Gesport Cascina e alle 15:00 il Dream Sport Firenze.