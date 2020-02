Pallamano: presentate le finali di Coppa Italia maschili e femminili

Si giocheranno a Siena dal 21 al 23 febbraio prossimi

SIENA. Palazzo Berlinghieri ha ospitato questa mattina (10 febbraio) la conferenza stampa di presentazione delle Finals di Coppa Italia 2020 maschili e femminili, in programma dal 21 al 23 febbraio prossimi al Palaestra.

Sarà l’edizione delle prime volte: dal nuovo format congiunto per uomini e donne, con in campo le migliori 12 squadre del panorama nazionale, per giungere alla prima volta nella città toscana e in un Palasport da sempre teatro di grandi imprese sportive.

Erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Siena, Paolo Benini; il presidente della EGO Handball Siena, Marco Santandrea; il consigliere FIGH, Marcello Visconti, che nel corso del suo intervento ha rimarcato l’importanza dell’appuntamento agonistico, al quale la Federazione ha voluto affiancare una serie di appuntamenti formativi e di confronto rivolti ai club di Serie A1, ai tecnici e alle società del territorio.

L’assessore allo Sport, Paolo Benini: “Abbiamo tutto l’interesse a spingere e sostenere il progetto tecnico e societario della Ego Handball Siena. Ho avuto modo di fare visita alla squadra e apprezzare questo sport, molto veloce e a mio avviso anche molto televisivo e da promuovere. Spero che la campagna di diffusione anche nelle scuole possa portare tanti bambini a giocare e un evento importante come la Coppa Italia può senza dubbio fare da acceleratore. Lo sforzo organizzativo profuso fin qui è certamente importante e mi auguro vivamente che Siena possa rispondere con una grande affluenza di pubblico”.



PROGRAMMA – La manifestazione si aprirà il 21 febbraio coi quarti di finale al maschile. La Ego Siena, squadra di casa, sfiderà il Trieste nella parte sinistra del tabellone (h 20:30), completata poi dal match che metterà di fronte Pressano e Junior Fasano (h 16:30). Dall’altra parte il programma sarà composto dal derby altoatesino fra Bolzano e Bressanone (h 18:30), per chiudere con Conversano – Cassano Magnago, big match delle ore 14:30.

Al femminile, invece, apertura di Final4 il 22 febbraio con le semifinali Bressanone – Cassano Magnago (h 14:30) e, con inizio alle ore 16:30, Mechanic System Oderzo – Jomi Salerno. Le due sfide faranno da apripista alle semifinali degli uomini, rispettivamente alle 18:30 e alle 20:30.

Domenica si giocano le finali 3°-4° (h 12:00 e h 14:00) e 1°-2° posto (h 16:00 e h 18:00).

Il calendario completo è online sul sito web www.figh.it/coppa-italia-2020.



BIGLIETTI – I biglietti sono distribuiti dal circuito Ciaotickets, in prevendita sul sito web ciaotickets.com attraverso la pagina www.ciaotickets.com/finals- coppa-italia-handball , oltre che nei punti vendita convenzionati (www.ciaotickets.com/punti- vendita ) o direttamente al Palaestra nei giorni delle gare.

Il prezzo di acquisto al botteghino:



Abbonamento intera manifestazione:

€ 20,00 posto unico



Ingresso per singola giornata:

€ 10,00 posto unico



Ingresso libero:

Under 17 (nati fino al 31 dicembre 2003) e studenti universitari



Promozioni riservate ai club affiliati alla FIGH:

Abbonamento intera manifestazione: € 10,00

Ingresso per singola giornata: € 5,00

Ciascuna società avrà diritto a n° 5 gratuità

Le società affiliate interessate all’acquisto dei biglietti potranno effettuare prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail info@ego-handball.it.

Il botteghino del Palaestra sarà attivo nei seguenti giorni e orari:

giovedì 20 febbraio: h 17:00 – h 19:00

venerdì 21 febbraio: h 11:00 – h 22:30

sabato 22 febbraio: h 11:00 – h 22:30

domenica 23 febbraio: h 09:00 – 20:00