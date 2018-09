Pallamano: Pesci regala il pareggio alla Ego contro Pressano

EGO HANDBALL SIENA-PALLAMANO PRESSANO 30-30 (12-13)

EGO HANDBALL SIENA: Garcia, Vermigli, Petrangeli 2, Santinelli 2, Knoll, Ciani, Pelacchi, Nelson 6, Bevanati 3, Pesci 12, Bellini 1, Djedid 4, Varvarito . All . Fusina

PALLAMANO PRESSANO: Sampaolo, Facchinelli , Di Maggio 7, Chistè , Dallago 4, D’Antino 2, Moser, Dedovic 8, Folgheraiter 2, Alessandrini 2, Bolognani 2, Argentin , Giongo 3, Moser, Fadanelli . All . Dumnic

SIENA. È una rete di Tommaso Pesci allo scadere a consegnare alla Ego Handball Siena il pareggio contro Pressano 30-30 nella quarta giornata di andata, al termine di una partita combattuta e guidata a lunghi tratti dalla formazione trentina. I ragazzi di Alessandro Fusina ci credono fino alla fine e centrano un prezioso punto.

È la Ego a passare in vantaggio con due reti, ma Pressano pareggia i conti. Nelson riporta in vantaggio i senesi e al 9’ Santinelli segna per il 4-2. Pressano pareggia con D’Antino su rigore ed Alessandrini (4-4 al 12’). La Ego torna in vantaggio con due reti consecutive, ma il Pressano impatta di nuovo. Nelson su rigore segna il nuovo vantaggio senese, ma è il Pressano a chiudere in vantaggio il primo tempo sul 12-13.

Gli ospiti allungano all’inizio del secondo periodo e al 6’ guidano l’incontro 14-17. Djedid accorcia le distanze in contropiede. Bevanati e Santinelli riportano la Ego a una rete di distanza, ma il Pressano in sottonumero riesce a segnare. All’11’ la Ego ha due reti da recuperare (18-20). Il Pressano tiene la testa, ma la Ego non molla e segna con Pretrangeli (20-22 al 14’). I padroni di casa restano col fiato sul collo alla formazione ospite (25-27 al 22’). Al 26’ Bevanati segna per il 27-29. Djedid realizza la rete del -1. Nelson pareggia (29-29 al 28’), ma Dallago riporta avanti Pressano. La Ego però ci crede fino alla fine conquistando il pareggio allo scadere con Pesci. Finisce 30-30 e la Ego porta a casa un prezioso punto per il proseguimento del campionato.

“E’ sta ta una partita molto combattuta – commenta Tommaso Pesci a fine partita. All’inizio abbiamo sofferto con le loro ripartenze ma abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Siamo stati bravi a riprenderla in fondo e a conquistare un punto molto importante. È stata una grande soddisfazione, ma c’è ancora tanto da lavorare”.