Pallamano: Fusina presenta Eppan-Ego Siena

SIENA. Prima trasferta stagionale per la Ego Handball Siena che domani, sabato 14 settembre, alle ore 19 sarà di scena ad Appiano contro la neopromossa Eppan. Una gara insidiosa, contro un avversario che fa del fattore campo la sua arma in più, come spiega il tecnico senese Alessandro Fusina.

“Quella di Eppan si presenta come una partita da prendere con le pinze, perché credo che questo campionato sia molto equilibrato, forse più dello scorso anno. Eppan è una neopromossa ed ha una tradizione abbastanza recente. È una realtà che conosco bene, che ho avuto modo di affrontare negli anni di Bolzano. È un campo non facile, dove costruiscono il loro fortino per le partite casalinghe. Si sono rinforzati rispetto alla passata stagione in cui hanno conquistato la promozione nella massima serie, acquisendo alcuni giocatori che erano al Merano, tra cui Raffl un portiere bravo che ha dimostrato anche nella scorsa partita con Bolzano di essere un giocatore valido. Nella prima giornata Eppan è riuscita a stare in gara per gran parte della partita contro una squadra di prima fascia come Bolzano ed ha ceduto soltanto dopo l’espulsione di uno dei due stranieri. È una squadra dura da affrontare in casa loro, ma noi vogliamo proseguire il nostro percorso. Siamo ben preparati e convinti di poter disputare una buona gara”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Pallamano Tv e sulla pagina facebook della società ospitante.

Sugli altri campi Fondi andrà in scena a Cologne, Conversano a Sassari e Fasano a Trieste; Brixen ospiterà Pressano, Merano Gaeta e Cassano Magnago i campioni in carica di Bolzano.