Pallamano: Borgianni convocato in Nazionale

SIENA. Grande soddisfazione in casa Ego Handball Siena per la convocazione al prossimo raduno della Nazionale di Edoardo Borgianni, pivot classe 1999, che vestirà la maglia Azzurra nella doppia sfida contro la Slovacchia in programma al Pala Cattani di Faenza il 10 aprile (ore 18:45, ingresso gratuito, diretta su Sportitalia e PallamanoTV ) e in trasferta a Povazska Bystrica il 14 aprile, per contendersi il terzo posto del Gruppo 7 in ottica delle qualificazioni agli EHF EURO 2020 di Norvegia, Svezia e Austria.

“Sono molto contento per essere stato convocato con la Nazionale maggiore – ha commentato Edoardo Borgianni –e non vedo l’ora di iniziare. Sarà un’esperienza bellissima e cercherò di dare il meglio”.

“La convocazione di Borgianni rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la società – prosegue Alessandro Fusina – . Soprattutto perché credo che Borgianni abbia dimostrato il suo valore fino a qui in questa stagione ed abbia meritato questa chiamata. È un primo step nel suo percorso ed ora sta a lui metterci il giusto impegno. Siamo una realtà nuovissima, in cui tanti ragazzi si sono messi in luce durante l’anno, e questa è la dimostrazione che stiamo lavorando in maniera corretta e siamo sulla strada giusta”.

Gli Azzurri si ritroveranno il 4 aprile a Faenza, dove inizieranno la preparazione in vista del doppio confronto. marcia d’avvicinamento alla sfida casalinga, primo atto del doppio confronto.

20 gli atleti convocati, tra cui Borgianni, da cui il tecnico Riccardo Trillini sceglierà i 18 azzurri che affronteranno la Slovacchia.

La classifica del Gruppo 7 vede Italia e Slovacchia a caccia dei primi punti, dopo le sconfitte nei primi due turni contro Ungheria e Russia. La formula garantisce un posto nella fase finale degli EHF EURO 2020 – i primi della storia a 24 squadre – alle prime due classificate del girone e alle 4 squadre meglio piazzate tra le terze classificate degli otto raggruppamenti complessivi.

Nel frattempo la Ego Handball Siena continua la preparazione in vista della trasferta di Cologne di domenica 31 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta alle 17.15 su Sportitalia (canale 60 DTT & 225 SKY).