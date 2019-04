Successo per il progetto scuole della Emma Villas negli istituti del senese

Coach Michele Delvecchio: “I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo”

SIENA. Si è concluso con ottimi risultati e riscontri il Progetto scuole della Emma Villas di questa annata sportiva. I campioni della squadra biancoblu e membri dello staff tecnico sono tornati nelle scuole del territorio per incontrare i giovani studenti, ai quali hanno parlato dei segreti e dei giusti comportamenti da tenere per poter diventare un giocatore di serie A. Insieme ai ragazzi i pallavolisti senesi hanno anche palleggiato nelle palestre delle scuole e mostrato loro alcuni gesti tecnici utili e validi per migliorare. Notevole è stato l’interesse e l’entusiasmo dei giovani, molti dei quali hanno poi anche deciso di venire a tifare l’Emma Villas nelle partite di campionato disputate dal team senese al PalaEstra. Il progetto, che ha avuto inizio durante la precedente stagione, quest’anno è stato realizzato e coordinato da Michele Delvecchio, che è anche l’allenatore della squadra di Serie C attualmente prima nel proprio girone di campionato, in collaborazione con Claudio Doretti.

“Il Progetto scuole è andato veramente molto bene – commenta coach Michele Delvecchio –, abbiamo ricevuto tanti complimenti da parte di studenti e professori. I ragazzi hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo. Siamo stati alla Tozzi, alla Mattioli, alla San Bernardino e al Liceo sportivo Volta di Colle Val d’Elsa. E’ bello vedere i ragazzi attenti e disponibili per queste iniziative, noi abbiamo cercato di trasmettere la nostra passione per questo sport. I giocatori della prima squadra sono venuti volentieri ad incontrare questi ragazzi, con i quali hanno fatto palleggi e altri gesti tecnici e rispondendo anche alle loro numerose domande su questioni sia sportive che umane”.

“Sono contento – prosegue coach Delvecchio, responsabile del progetto – perché ho visto tanti ragazzi delle scuole venire anche al PalaEstra a seguire dal vivo le gare di Superlega della Emma Villas Siena. In alcune sfide di campionato si sono visti oltre cento studenti delle scuole coinvolte in questo progetto sugli spalti. Li ho visti partecipi e attenti, e alla fine del match pronti anche a venire a chiedere un autografo o a scattarsi una fotografia insieme ai giocatori. La speranza è che la passione per il volley rimanga e si sviluppi in tutti loro. Questo è un progetto importante per la società biancoblu ed è una buona base anche per il settore giovanile. I risultati quest’anno sono stati molto buoni e positivi, si potrà andare avanti affinando ancora alcuni aspetti”.

La società biancoblu porterà avanti il progetto anche nella prossima stagione, l’impegno di Emma Villas sarà ancora maggiore per comunicare lo sport della pallavolo sul territorio e l’importanza di questo tipo di iniziative.