Monza vince a Siena: al PalaEstra finisce 1-3

Emma Villas Siena – Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25)

EMMA VILLAS SIENA: Giraudo, Cortesia, Spadavecchia 12, Marouf 1, Giovi (L), Gladyr 16, Vedovotto, Mattei, Caldelli (L), Ishikawa 14, Fedrizzi 1, Johansen, Maruotti 9, Hernandez 14. Coach: Cichello.

VERO VOLLEY MONZA: Buti, Calligaro, Dzavoronok 16, Orduna 1, Galliani, Arasomwan, Rizzo (L), Ghafour 20, Botto, Yosifov 11, Beretta 2, Giannotti, Plotnytskyi 17. Coach: Soli.

ARBITRI: La Micela, Piana.

NOTE – Emma Villas Siena: percentuale in attacco 49%; positività in ricezione 57% (25% perfette); 7 ace; 15 errori in battuta; 11 muri punto.

Vero Volley Monza: percentuale in attacco 56%; positività in ricezione 44% ( 18% perfette); 6 ace; 20 errori in battuta; 9 muri punto.

Video Check: richiesto nel primo set da Monza sul 19-20; richiesto nel secondo set da Siena sul 6-6 e sul 24-26 e da Monza sul 22-24; richiesto nel terzo set da Monza sul 9-9 e sul 16-12 e da Siena sul 13-12.

Spettatori: 1.387. Incasso: 7.831 euro.

Mvp: Plotnytskyi

SIENA. Finisce 1-3 la sfida al PalaEstra tra Siena e Monza. La Emma Villas chiude il match anche con un positivo 57% in ricezione e con 11 muri punto (Spadavecchia 5) ma non basta. Il Vero Volley mostra una buonissima pallavolo e conquista tre punti importanti per la propria classifica proseguendo in questo modo la propria corsa. Siena sarà adesso impegnata domenica prossima, 23 dicembre, a Ravenna.

Primo set Siena in campo con questo sestetto: Marouf in cabina di regia, Hernandez opposto, al centro Spadavecchia e Gladyr, in banda Maruotti e Ishikawa, libero Andrea Giovi. Il Vero Volley Monza risponde con la diagonale composta da Orduna e Plotnytskyi, al centro Yosifov e Beretta, Dzavoronok e Ghafour schiacciatori, Rizzo in seconda linea a difendere.

Yosifov mette subito insieme due punti, Siena risponde con egual moneta dal centro con Spadavecchia e Gladyr. L’opposto dei lombardi Plotnytskyi attacca da seconda linea e realizza il punto del 3-5. Orduna mura Ishikawa ed è un altro punto break per il Vero Volley (4-7). Il parziale senese di 5-1 consente tuttavia a Siena di mettere per la prima volta la testa avanti in questa sfida. Il primo punto del match di Hernandez dà la parità sul 7-7, poi Marouf trova in un paio di circostanze Ishikawa pronto a schiacciare a terra il punto. Il giapponese e Maruotti che approfitta della ricezione imperfetta del Vero Volley portano Siena sull’11-9. Il primo set è equilibratissimo, con belle giocate da una parte e dall’altra. Marouf trova buone risposte da Ishikawa, i monzesi hanno gli schiacciatori Dzavoronok e Ghafour molto ispirati e autori di 11 punti in due nel corso del primo parziale. Quest’ultimo mura bene l’attacco senese dando il +2 al Vero Volley. Maruotti rintuzza con una schiacciata sulla parallela segnando il 20-21 e dando nuove speranze ai senesi. Con l’aiuto del nastro Dzavoronok schiaccia con successo il punto del 21-23. Hernandez schiaccia sulla linea il ventiduesimo punto per Siena. Il servizio di Marouf è out veramente di pochissimo, così Monza ha due set point in proprio favore. Il primo è cancellato dal solito Hernandez.

Coach Soli chiama time out ma alla ripresa del gioco Ishikawa risponde con un favoloso ace che vale il 24-24 e che porta il primo set ai vantaggi. Non basta per Siena perché la successiva battuta del giapponese finisce fuori mentre dall’altra parte del campo Plotnytskyi realizza l’ace che chiude il primo parziale sul 24-26.

Secondo set In avvio di secondo parziale, come era successo nel primo set, Yosifov è protagonista in attacco e a muro. Maruotti risolve una situazione difficile schiacciando il punto del 4-4. Hernandez si fa valere anche a muro dando il vantaggio ai biancoblu. Un bolide di Dzavoronok dai nove metri porta il punteggio sul 7-8. Spadavecchia merita applausi per un’altra murata vincente (ne aveva totalizzate 2 nel primo set). Mura anche Hernandez mentre Spadavecchia schiaccia a terra un’altra palla. Così Siena si prende due punti di vantaggio. Ma guidati da Plotnytskyi i lombardi recuperano, è proprio l’opposto ucraino il protagonista di un parziale molto positivo per gli ospiti che anche con i punti di Yosifov ribaltano la situazione e si portano sul 18-23. Siena recupera fino al 23-24 con i punti di Spadavecchia, Hernandez e Gladyr. Pareggia Hernandez al termine di un’azione lunga e spettacolare (24-24). Fedrizzi sbaglia la battuta ed Hernandez spedisce out la schiacciata, così termina anche il secondo set (24-26). Non bastano i 5 muri punto dei senesi e il 61% in ricezione in questo parziale. Il Vero Volley si porta sul 2-0 in proprio favore.

Terzo set Grande equilibrio nel terzo parziale. Orduna serve tanto Plotnytskyi e Yosifov e le loro risposte sono buone. A metà set Siena prova ad allungare con il punto di Spadavecchia e l’ace di Ishikawa. L’ace di Spadavecchia vale il +3 (15-12). Ed il divario aumenta sul +4 con la schiacciata a segno dell’ucraino Gladyr. Che realizza due punti pesanti portando Siena sul 18-14. Siena ora gioca bene in tutti i fondamentali. Hernandez attacca con profitto, Gladyr piazza un ace e Spadavecchia mura ottimamente (è la sua quinta murata in questo match): 21-16. I biancoblu non finalizzano un’azione nella quale avevano messo in evidenza una grande difesa, tuttavia Ishikawa poco dopo mette a terra il 23-18 per l’esultanza degli oltre 1.300 spettatori presenti al PalaEstra. Due errori di fila di Plotnytskyi chiudono il terzo set sul 25-19. Il centrale ucraino Jurij Gladyr totalizza 7 punti in questo parziale.

Quarto set Gladyr va a segno subito anche in avvio di quarto parziale. E’ il suo tredicesimo punto in questa sfida ed è il miglior realizzatore per Siena fino a questo momento. Gli fanno eco Ishikawa e Hernandez, immediatamente positivi in questo parziale. Plotnytskyi mura Hernandez ed è ancora l’opposto ucraino a caricarsi la squadra sulle spalle portandola sul +4. Ishikawa è adesso il terminale offensivo più prolifico per i biancoblu ma quando anche il giapponese sbaglia Monza vola sul +5 (7-12). Gli ospiti volano anche sul +7 e con il turno in battuta di Plotnytskyi anche sul +9 (11-20). L’ucraino realizza in grande stile anche il punto che vale il 14-22. Gladyr lotta fino alla fine e mette a referto altri tre punti per Siena, tra questi anche un servizio vincente. Il muro di Yosifov su Vedovotto vale il match point (17-24). Ghafour chiude l’incontro (18-25).