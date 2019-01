Mens Sana Karate: sei medaglie ad Arezzo

Nel Gran Prix Toscana tutti gli atleti sul podio

SIENA. Splendida “spedizione” della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana Siena che, nel week end scorso 12 e 13 gennaio, ha partecipato ad Arezzo al “Gran Prix Toscana”, 2’ trofeo Alessio Fiorentini. All’interno del Palasport Estra “Mario d’Agata” erano presenti ben 700 atleti da tutto il centro e il nord Italia per una manifestazione di grande livello tecnico e agonistico. Mens Sana Karate ha portato sei atleti e tutti hanno conquistato il podio nelle rispettive categorie. Jacopo Avellis (Serie B U21 Kumite -60kg) e Cesare Banfi hanno portato a casa la medaglia d’oro; Aurora Anatriello (Serie B Cadetti Kumite -54kg) e Marco Cipriani Marco (Serie B Esordienti Kumite -40kg) hanno strappato la medaglia d’argento; ottimo risultato anche per Dario Papini (Serie B Esordienti Kumite -50kg) e Matteo Conti (Serie B Seniores -75kg) che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Gli atleti biancoverdi sono stati accompagnati dai tecnici Antonio De Luca e Federico Regoli.

“È stata una bella giornata di sport prima di tutto – commenta il Maestro Antonio De Luca -, tanti atleti e livello alto di competizione, con ben 72 società presenti. Come tecnico sono molto soddisfatto, perché al di là del risultato, sei podii con sei atleti, ho visto nei nostri ragazzi la voglia di combattere, di misurarsi, di migliorarsi, di dare il cento per cento senza se e senza ma. L’insegnamento è stato recepito e questo mi inorgoglisce. Questa è l’essenza di questo sport, che non è vincere, ma l’idea di non perdere. Ora ci attendono altri impegni, molto più difficili, ma se il comportamento sarà ancora questo sono sicuro che i risultati arriveranno”.