Marra: “Contro Siena tutti danno il massimo”

Lucconi: “Castellana Grotte ha anche un fattore campo importante con un tifo molto caloroso”

SIENA. Trasferta in vista per Siena che domenica 16 febbraio alle ore 18 sarà impegnata a Castellana Grotte contro la Materdomini volley. Un impegno non semplice contro una formazione che è assolutamente in forma e che nelle ultime due giornate ha sconfitto prima Calci in casa e poi Brescia in trasferta. Si tratta quindi di un’avversaria assolutamente ostica per la formazione senese.

“Castellana Grotte è un team molto temibile – dichiara in conferenza stampa il libero Davide Marra –. Stanno giocando bene, hanno pallavolisti di esperienza e da alcuni anni militano in Serie A. Stanno esprimendo un’ottima pallavolo. Dovremo fare bene ciò che sappiamo fare, non sarà una sfida semplice ma il nostro intento deve essere quello di fare risultato. Conquistare punti in trasferta ha sempre un valore molto alto. Poi contro Siena tutti giocano al massimo, le ultime cinque giornate di campionato nascondono tante insidie. Sarà una trasferta difficile. Dobbiamo cercare di conquistare il maggior numero possibile di punti in vista dei playoff. Vogliamo ancora migliorare settimana dopo settimana. Concentriamoci su noi stessi e lavoriamo al massimo per esprimere la nostra migliore pallavolo”.

“La Materdomini Castellana Grotte ha dimostrato di essere una squadra certamente valida – dice l’opposto Manuele Lucconi –. Hanno sicuramente le qualità per metterci in difficoltà. Non guardiamo alla classifica, pensiamo solamente a dare il massimo gara dopo gara. Ci sarà anche il fattore campo a loro favore, hanno un palazzetto molto caldo che fa sentire il proprio tifo ed il proprio calore. La Materdomini Castellana è solita sbagliare assai poco, per vincere dovremo sbagliare ancora meno di loro”.