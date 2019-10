La Ego si rinforza con Guido Riccobelli

SIENA. La Ego Handball è lieta di annunciare l’arrivo tra le fila della formazione senese di Guido Riccobelli (188 cm per 87 kg), italo argentino, classe 1987. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 28 novembre 1987, con la Nazionale albi-celeste, ha preso parte alle Olimpiadi di Londra del 2012 e i Mondiali in Spagna nel 2013.

Cresciuto nell’Inef in Argentina, dopo una parentesi al River, è approdato in Italia nel 2008 a Secchia, per poi passare al Bolzano nel 2010 e tornare infine all’Inef in patria nel 2014. Da gennaio 2015 al maggio 2016, arriva alla Junior Fasano con cui conquista uno scudetto e una Coppa Italia. Torna poi in Argentina per vestire la maglia della UNLU (Universidad Nacional de Lujàn). A inizio 2018 Riccobelli torna a Fasano per rinforzare la rosa pugliese in vista della seconda parte della stagione, vincendo lo scudetto. La scorsa stagione è tornato in Argentina per vestire la maglia di UNLU, con cui ha disputato i giochi panamericani.

“Sono molto contento di poter entrare a far parte di un club ambizioso come la Ego Handball Siena – commenta Riccobelli -. Sono stato da subito affascinato dal progetto senese e credo che potrò dare il mio contributo alla squadra per toglierci delle grandi soddisfazioni”.

“Riccobelli non ha bisogno di particolari presentazioni – spiega il presidente Marco Santandrea – perché il suo talento e la sua esplosività sono da sempre stati il suo biglietto da visita nella pallamano italiana ed internazionale. Sono molto contento che abbia scelto Siena ed il nostro progetto per tornare in Italia e non vediamo l’ora di vederlo in campo”.

Il giocatore arriverà a Siena nei prossimi giorni e si unirà ai compagni dopo le visite mediche di rito.