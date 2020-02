Karate: 14 medaglie per gli atleti dell’Asd Shinan

Grandi risultati al trofeo interregionale di Bagno a Ripoli

SIENA. Grande soddisfazione per l’Asd Shinan Karate Kai per i piazzamenti dei suoi atleti al 10° Trofeo Bushido, gara interregionale, dove hanno conquistato 14 medaglie: 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi. La gara si è tenuta a Bagno a Ripoli (Firenze) e vi hanno preso parte, oltre alle società toscane anche società di Veneto, Lazio e Friuli . La competizione si è svolta su due giornate: sabato 15 febbraio per i bambini e le categorie giovanili e domenica 16 febbraio per gli agonisti di tutte le categorie.

Primi classificati: Daniele Migliaccio kata cinture nere seniores, Pietro Santioli kata cinture blu ragazzi, Giorgia Machetti Kata cinture blu esordienti, Patryk Stefan Najda kata cinture verdi ragazzi, Francesco Venezia Kata cinture arancio bambini, Giacomo Fantuzzi Kata cinture arancio bambini. Secondi classificati: Filippo Belli kata cinture nere seniores, Giulio di Renzone kata cinture verdi fanciulli, Filippo Fantuzzi Kata cinture verdi ragazzi, Aurora di Renzone kata cinture gialle bambini. Terzi classificati: Giuseppe Crapanzano kata cinture nere seniores, Giovanni Bossini kata cinture blu ragazzi, Lucrezia Armini kata cinture arancio fanciulli, Geremia D’Angeli Kata cinture arancio fanciulli.