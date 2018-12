Inizia la stagione delle campestri per l’Uisp Atletica Siena

Jacopo Gragnoli (Foto Andrea Bruschettini)

SIENA. Si è aperta la stagione dei cross per l’Uisp Atletica Siena in questi week-end che precedono il Natale e che accompagnano al termine la stagione duemiladiciotto, e con essa il sessantaquattresimo anno di attività ininterrotta del club senese.

Nei due passati fine settimana si sono disputate le prime due prove del Gran Prix di corsa campestre rispettivamente a Fossone (Massa) e Castello (Firenze).

Un tracciato molto tecnico, quello di Fossone, ma scorrevole e con poche curve; sempre tecnico ma con maggiore pendenza, un giro molto lungo caratterizzato da varie curve, quello di Castello. Due percorsi che hanno dato positivi segnali per la stagione alle porte per gli atleti biancorossoneri in gara.

Sulla distanza di 5Km, dedicata alle categorie assolute, Jacopo Gragnoli ha chiuso trentaseiesimo a Fossone e quarantasettesimo a Castello. Nella seconda prova in gara anche Niccolò Ghinassi, ventisettesimo, e Alessandro Brizzi, trentanovesimo, entrambi ancora nella categoria juniores.

Positivi riscontri anche dal settore promozionale, con i giovani delle categorie ragazzi e cadetti scesi in gara in entrambe le prove.

A Fossone i cadetti Nicola Perugini e Alberto Meacci, impegnati nella prova da 1,5km, si sono fermati rispettivamente al ventesimo e al ventunesimo posto; Martina Brotto, cadetta, sempre su 1,5Km ha chiuso sesta; Tommaso Marra, categoria ragazzi, ha concluso ottavo nel tracciato da 1km.

A Castello, tra i cadetti impegnati sulla distanza di 2km, si sono classificati: Nicola Perugini, ventisettesimo; Duccio Cetoloni, trentaquattresimo; Alberto Meacci, trentasettesimo; Bianca Floris, unica cadetta biancorossonera in gara, ottava; Eugenio Perugini, categoria ragazzi, ventisettesimo nel percorso da 1,5km.