Il salto in alto nobilita il Meeting della Liberazione

Vallortigara supera l'1,90 e Zhang arriva a 2,20

SIENA. Come nelle previsioni della vigilia, il Meeting della Liberazione 2019 trova i propri momenti migliori nel salto in alto, con le ottime performance di Elena Vallortigara e Guowei Zhang.

Una giornata intensa per l’Uisp Atletica Siena, ampiamente ripagata dal pieno successo di partecipazione alle gare e dal folto pubblico che fin dal mattino ha popolato il Campo Scuola Renzo Corsi di Siena.

Dopo i circa 200 esordienti che si sono cimentati nel biathlon, e le prove delle categorie ragazzi e cadetti, il pomeriggio è stato aperto dai salti della campionessa italiana di salto in alto Elena Vallortigara. La portacolori dei Carabinieri, sostenuta dai tanti presenti (cui è stato dedicata una apposita area vicina alla pedana), ha saltato 1.90 al terzo tentativo, misura più che incoraggiante in una fase di rodaggio di una lunga stagione agonistica. Alle sue spalle ottimo esordio stagionale dell’azzurrina Idea Pieroni (Virtus Lucca), allieva salita al personale di 1.80.

Anche la prova maschile ha goduto dell’elevato livello tecnico portato dall’estroverso cinese Guowei Zhang che, entrato in gara a 2 metri, è progredito senza errori fino a 2.20, misura superata al secondo tentativo tra gli applausi del pubblico.

Al termine della giornata, che ha beneficiato di un numero di atleti ben superiore alle aspettative (circa 800), l’Uisp Atletica Siena archivia positivamente l’evento preparato da settimane, apprezzato per il connubio tra gare promozionali e gare agonistiche.

Alle premiazioni hanno presenziato l’Assessore allo Sport del Comune di Siena Silvia Buzzichelli e il delegato CONI provinciale Paolo Ridolfi.