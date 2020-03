Il Nordic Walking per Sport Siena Week-End

di Paola Dei

SIENA. Dal 21 febbraio al 15 marzo Siena é disseminata di eventi dedicati allo sport per le quattro settimane di Sport Siena Week-end. Promossa dal Comune di Siena, Ufficio Sport, con il patrocinio del CONI e la collaborazione dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università per Stranieri di Siena e dell’Usiena, la manifestazione che vede come protagonista assoluta la disciplina sportiva, propone convegni, maratone, nuoto, baskin e molto altro per concludersi con la proposta del gruppo senese del Nordic Walking che ha preso il nome di SiVa e che da sette anni traccia invisibili mappe della bellezza per conoscere, far conoscere e scoprire la nostra città; perla del centro Italia.

Antonella Moretti, docente di educazione fisica e istruttrice per Nordic Walking, spiega che l’idea di camminare all’interno delle città per apprezzarne le bellezze si sviluppò grazie all’architetto veneziano Alberto Gorini che, nel 2011 ideò Nordic Walking Venice, al quale partecipó il gruppo senese SiVa, nato 10 anni fa. I tour veneziani divennero poi Nordic Walking ITALY città d’arte. Nacque così il tour romano e doveva poi nascere il tour fiorentino. Per una serie di fortuite coincidenze a Firenze non fu possibile realizzare la manifestazione e fu invece possibile a Siena, città abituata anche a organizzare ristori lungo le strade grazie alla tradizione paliesca. L’architetto Gorini, come è intuibile, si innamorò subito della nostra città e nel 2014, primo anno dell’evento NW Siena città d’arte, ricambiò la visita portando a Siena un intero pullman di veneziani.

A Venezia l’evento é andato avanti 5 anni per concludersi con la morte dell’architetto, a Roma si è concluso per difficoltà logistiche, l’unica città dove è sopravvissuto ed ha resistito nel tempo, grazie al supporto e al sostegno dei cittadini e soprattutto delle contrade, é Siena, che dal 2014 vede una affluenza di pubblico internazionale sempre affascinate dalle meraviglie e dai misteri di una città che si disvela senza sfacciataggine, lasciando scoprire poco alla volta il fascino racchiuso fra le antiche mura, allo stesso modo in cui una raffinata spogliarellista si toglie i vestiti.

Mosetti ci dice che il primo anno la manifestazione inizio con il tour attraverso le 17 fontane battesimali delle Contrade; un percorso ricco di suggestioni, che la prof aveva esplorato con i ragazzi della scuola presso la quale insegnava. Il secondo anno, la visita attraversò i tabernacoli, tutti segnalati con palloncini colorati. Fu poi la volta dei bottini e poi delle mura senesi grazie al contributo dei volontari de la Diana. Le mura liberate dal verde evidenziarono pezzi di storia nascosti dietro a colpi di cannone rimasti come tracce indelebili a segnare la memoria di un popolo. É stata poi la volta dei Musei del Palio che portarono a Siena un gran numero di persone desiderose di ammirare lo scenografico e suggestivo patrimonio artistico delle Contrade. Successivamente ha seguito il tour nelle stalle, altrettanto interessante e magico. Quest’anno, grazie a Rita Ceccarelli, che 15 anni fa ideò Tempo Zulu, una possibilità per gli artisti contemporanei internazionali di disseminare la città con piccole opere quasi invisibili, perlopiù rilievi e incisioni, che avevano il compito di indurre ad una riflessione e a un ripensamento della storia e della cultura di Siena. Una ideale antologia dove ogni opera testimonia momenti specifici vissuti dagli artisti e dalla città e che é stata filtrata dal personale modo di percepire il mondo di ciascuno di loro. Durante la due giorni, dal 14 al 15 marzo, andremo a scoprire in un tracciato di circa 10 km all’interno della cinta muraria, incisioni sulle secolari pietre che pavimentano la città, piccole sculture, che esaltando il fascino delle mura raccontano le sensazioni e le emozioni pulsanti del nostro gioiello medievale. Un piccolo assaggio alla Croce del Travaglio, dove fu scolpita una pietra con la scritta Come alone, che al momento sembra introvabile, forse consumata dal tempo. Ma chissà che il tour non riesca a evidenziarne le tracce. Un’altro piccolo assaggio sarà la visita in notturna alla Piazza Duomo dove ogni partecipante avrà modo di vivere l’esperienza della Bellezza a cielo aperto che anticipa l’incontro con i tesori del Duomo, una delle eccellenze senesi dove soffitto e pavimento creano suggestioni che rapiscono e incantano chiunque venga a visitare la nostra città. Scopriremo poi una scritta dedicata a Maria, che sembra essere stato il nome della donna amata da uno degli artisti, poi un piccolo delfino di cui cercheremo di comprendere il significato e il volto di un uomo che evoca Cristo.

L’Open day é per il 14 alla Fortezza Medicea dalle ore 15,00 alle 18,00, poi apericena c/o la Società della Contrada della Civetta. A seguire la passeggiata in notturna.

Domenica 15 marzo il ritrovo é sempre in Fortezza alle ore 8,30. La contrada della Chiocciola preparerà il primo ristoro, e Carrefour il secondo. Tutto si concluderà nell’Entrone di Palazzo Pubblico in Piazza del Campo.

Non mancate di visitare Siena, un viaggio fra i capolavori senza tempo che nutre corpo e spirito.