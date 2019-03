Il Giro del Lago di Chiusi entra nel circuito di gare Tuscany Run Ten

CHIUSI. Il Giro del Lago di Chiusi, arrivato alla 10° edizione, entra a far parte del Tuscany Run Ten il circuito di venti gare podistiche, che si svolgono tra le province di Siena e Arezzo. Il Tuscany Run Ten, arrivato alla 4° edizione e iniziato lo scorso 3 marzo con la prima gara a Montepulciano, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport del podismo sia atleti che appassionati. L’ingresso in questo circuito è stato possibile grazie lavoro dell’Associazione Filippide costantemente impegnata a promuovere le proprie manifestazioni tra cui, appunto, anche il Giro del Lago di Chiusi. A questo scopo, infatti, i rappresentanti dell’associazione hanno recentemente partecipato ad alcuni importanti eventi sportivi sia come atleti sia come promoter con un proprio stand informativo tra cui la Expo Firenze Marathon e alle mezze maratone di Santa Margherita Ligure e Napoli.

“L’ingresso in un circuito di gare prestigioso e rodato – dichiara l’assessore allo sport Sara Marchini – rappresenta sicuramente un attestato di fiducia e stima importante sia per il Giro del Lago di Chiusi che per il Gruppo Sportivo Filippide. Naturalmente più che un traguardo possiamo vedere questa novità come un nuovo punto di partenza dal quale rendere sempre più attrattiva la gara che parte e termina sulle sponde del nostro lago e che, già oggi, vede centinaia di atleti al nastro di partenza. Complimenti, quindi, a tutto il Gruppo Filippide, che attraverso la propria passione continua a sostenere una manifestazione di grande prestigio e promozione per il territorio e per la Città di Chiusi e che, nell’anno in cui rivestiremo il ruolo di Comune europeo dello sport, sarà sicuramente una delle manifestazioni di punt

a dell’intero programma”.

Nell’ultima edizione del Giro del Lago di Chiusi gli atleti alla partenza sono stati oltre 450. A vincere, dopo i 18 km del percorso, è stato Emanuele Graziani della Arezzo Atletica Policiano in campo maschile e la campionessa olimpica Gloria Marconi in campo femminile. La decima edizione si svolgerà domenica 15 settembre.

Il Giro del Lago di Chiusi è organizzato dal Gruppo Sportivo Filippide in collaborazione con le associazioni di volontariato della città (Pro Loco, Associazione Terzieri, Associazioni Auser, Associazione Ada, DLF Chiusi, Canottieri Chiusi, Pubblica Assistenza, Lenza Etrusca e Avis) e con patrocinio del Comune di Chiusi