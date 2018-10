Il Ct Siena inizia a Cuneo il suo cammino in Serie A2

Subito una trasferta difficile per le ragazze di Vico Alto: grande attesa per l’esordio di Corinna Dentoni

SIENA. L’avventura stagionale del Circolo Tennis Siena nel Campionato di Serie A2 femminile inizia sui campi del Country Club Cuneo domenica 7 ottobre alle ore 10.00.

C’è grande fermento in città per un torneo di altissimo livello che potrebbe portare grandi soddisfazioni: l’entusiasmo deriva soprattutto dall’acquisto di Corinna Dentoni, ex numero 132 delle classifiche mondiali e protagonista con la maglia del Tc Prato in Serie A di un ciclo vincente probabilmente irripetibile (otto finali raggiunte consecutivamente). Con l’innesto della massese le quotazioni del Ct Siena salgono vertiginosamente, considerando anche la presenza delle due forti straniere, la spagnola Laura Pous Tio (ex numero 72 al mondo) e l’ungherese Agnes Lilla Bukta (attuale 555 al mondo), ma anche della “vivaista” Chiara De Vito, campionessa toscana assoluta 2018.

Il cammino della compagine femminile di Vico Alto inizia a Cuneo, in una trasferta da prendere con le molle: l’elemento più pericoloso nelle fila piemontesi è la tedesca Laura Schaeder, numero 590 al mondo e tra le prime 300 appena un anno fa, mentre tra le italiane troviamo le 2.4 Jessica Bertoldo e Carlotta Ripa. In occasione delle partite casalinghe, l’ingresso sarà libero. Il Circolo Tennis Siena ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’allestimento di una squadra competitiva in un campionato di livello nazionale, in particolare i partner istituzionali Banca Credito Cooperativo Toscano e Gruppo Peragnoli Auto.